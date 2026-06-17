Patronato cerrará el domingo la primera rueda de la fase regular de la Primera Nacional como local. Desde las 15.30 recibirá a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Zona B. El árbitro del partido será Federico Benítez.
Ante Midland, Patronato tendrá como árbitro a Benítez, con un antecedente negativo
Federico Benítez dirigirá por segunda vez a Patronato y por primera vez en el Grella. El Rojinegro perdió en el único contacto con el juez salteño.
El juez salteño estará acompañado por los asistentes Matías Balmaceda y Cristian Herrera, mientras que Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.
Antecedente con Patronato y Midland
Benítez, quien fue promovido esta temporada a la Primera Nacional, registra un solo antecedente dirigiendo a Patronato. Fue el 5 de abril de 2026, cuando el Rojinegro cayó 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy en el norte del país.
Aquel encuentro marcó el final del ciclo de Rubén Forestello como entrenador del conjunto entrerriano. Además, Patronato terminó el partido con diez futbolistas por la expulsión de Santiago Piccioni.
El árbitro también dirigió una vez a Midland durante la presente temporada. En esa ocasión, el Funebrero se impuso por 1 a 0 sobre Acassuso en un encuentro correspondiente a la fecha interzonal.
Los antecedentes de Benítez con ambos equipos muestran realidades opuestas: derrota para Patronato en Jujuy y victoria para Midland ante Acassuso.
Programa de la cuarta fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Colegiales - Quilmes
Árbitro: Álvaro Carranza
15.30: Almagro - Atlanta
Árbitro: Gonzalo Pereira
16: San Martín (San Juan) - Agropecuario
Árbitro: Nahuel Viñas
16: Temperley - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Felipe Viola
Domingo
15.30: Chacarita - Tristán Suárez
Árbitro: Brian Ferreyra
15.30: Patronato - Midland
Árbitro: Federico Benítez
17: Güemes - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Bruno Amiconi
16.30: Deportivo Maipú - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti
Martes
18.30: Chicago - Atlético Rafaela
Árbitro: Franco Acita