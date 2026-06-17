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Ante Midland, Patronato tendrá como árbitro a Benítez, con un antecedente negativo

Federico Benítez dirigirá por segunda vez a Patronato y por primera vez en el Grella. El Rojinegro perdió en el único contacto con el juez salteño.

17 de junio 2026 · 13:40hs
Ante Midland, Patronato tendrá como árbitro a Benítez, con un antecedente negativo

Patronato cerrará el domingo la primera rueda de la fase regular de la Primera Nacional como local. Desde las 15.30 recibirá a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Zona B. El árbitro del partido será Federico Benítez.

El juez salteño estará acompañado por los asistentes Matías Balmaceda y Cristian Herrera, mientras que Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.

Cristian Díaz anotó el gol que le dio el ascenso a Patronato.

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Antecedente con Patronato y Midland

Benítez, quien fue promovido esta temporada a la Primera Nacional, registra un solo antecedente dirigiendo a Patronato. Fue el 5 de abril de 2026, cuando el Rojinegro cayó 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy en el norte del país.

Aquel encuentro marcó el final del ciclo de Rubén Forestello como entrenador del conjunto entrerriano. Además, Patronato terminó el partido con diez futbolistas por la expulsión de Santiago Piccioni.

El árbitro también dirigió una vez a Midland durante la presente temporada. En esa ocasión, el Funebrero se impuso por 1 a 0 sobre Acassuso en un encuentro correspondiente a la fecha interzonal.

Los antecedentes de Benítez con ambos equipos muestran realidades opuestas: derrota para Patronato en Jujuy y victoria para Midland ante Acassuso.

Programa de la cuarta fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Colegiales - Quilmes

Árbitro: Álvaro Carranza

15.30: Almagro - Atlanta

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: San Martín (San Juan) - Agropecuario

Árbitro: Nahuel Viñas

16: Temperley - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Felipe Viola

Domingo

15.30: Chacarita - Tristán Suárez

Árbitro: Brian Ferreyra

15.30: Patronato - Midland

Árbitro: Federico Benítez

17: Güemes - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Bruno Amiconi

16.30: Deportivo Maipú - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti

Martes

18.30: Chicago - Atlético Rafaela

Árbitro: Franco Acita

Patronato Midland Primera Nacional
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