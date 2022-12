Patronato protagonizó un histórico 2022

Patronato dio una gran muestra de resiliencia en el año que está terminando. El Rojinegro convivió toda la temporada con el fantasma del descenso. No pudo evitar el desenlace. Retrocedió un casillero en el mapa del fútbol nacional. Se repuso a tiempo. Asimiló el mal trago. Confió en su potencial. Esto le permitió escribir el capítulo más importante en su centenaria historia al conquistar la Copa Argentina 2022. De esta manera la entidad de barrio Villa Sarmiento ingresó en la galería de campeones del balompié nacional. A su vez se ganó el derecho de formar parte de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Por todo esto, el Santo se adjudicó el premio UNO de Oro.

“Pasamos momentos complicados. A pesar de que el equipo no jugaba mal, al principio de año transitamos por una mala racha. Los resultados no se dieron y a mitad de camino tuvimos que cambiar de rumbo. Pensamos que llegamos hasta donde más podíamos con el cuerpo técnico anterior. Trabajamos para la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Tuvimos la suerte de elegir un equipo de trabajo como el que encabezó Facundo Sava. Se encontró con la mayoría de los jugadores, se realizaron algunos retoques. Ahí arrancamos esta hermosa epopeya”, repasó Oscar Lenzi, presidente de Patronato.

“Epopeya es una palabra antigua”, chicaneó Lautaro Geminiani, uno de los integrantes del campeón del certamen que reúne a equipos de distintas categorías. “Apenas arrancó el año sabíamos que la misión de conservar la categoría iba a ser difícil. La racha al principio de temporada fue mala. Después encontramos una idea de juego, compromiso y un grupo excelente que llevó a la gente a acompañamos y nosotros a tratar de conservar la categoría. No se logró, dolió, pero el de arriba nos dio un premio a tanta entrega y pudimos ganar la Copa Argentina”, relató Gemi.

“La buena energía nos llevó a consagrarnos campeones. Pasó algo similar en la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Lo viví de esa manera”, comparó el marcador de punta. “Ahora es momento de disfrutar. Tomar mayor dimensión con el correr de los días y encarar una copa internacional con el club. La estrella de campeón es histórica y afrontar la Libertadores será extraordinario tanto para los futbolistas como para los dirigentes”, añadió Gemi.

Formar parte de la nómina de ganadores de un torneo del fútbol campeón del mundo es un motivo de orgullo en barrio Villa Sarmiento. “Hay muchos equipos de Primera División que no han disputado una final. A nosotros nos tocó y pudimos ganarla. Hoy tenemos esa estrella en el escudo, que es tan lindo. Eso no pasa todos los días. Por eso hay que valorar lo que logró Patronato”, resaltó Geminiani.

Patronato campeon Copa Argentina.jpg El momento de mayor éxtasis en la consagración de Patronato de la Copa Argentina. Prensa Patronato

El frente de la sede de la institución luce orgullosa la estrella que se adjudicó Patronato. “Al ingresar al club levanto la vista. No me canso de mirarla”, narró Lenzi. “Aún hoy sigue pareciendo un sueño. Todo el torneo fue un sufrimiento tremendo. Pasamos a River en cuartos de final, a Boca en semis. Llegamos hasta el final de la Copa, pero no es el final de esta película, sino que es el comienzo para Patronato. Hay que tomarlo de esa manera”, indicó el directivo.

El objetivo principal para Patronato en la temporada que se avecina será el rápido retorno a la elite. En el medio también deberá asumir el desafío de la Copa Libertadores de América. “Siempre soñás con disputar este torneo”, se sinceró Geminiani, uno de los productos formados en la cantera Rojinegra.

“Uno siempre se plantea objetivos ambiciosos. Esos sueños lindos con tus colores que apuntan a llegar siempre un poco más alto de lo que estamos posicionados. Veía lejos la posibilidad de jugar un torneo internacional por el hecho de haber peleado la permanencia o mitad de tabla en los anteriores torneos. Se dio una Copa Argentina increíble que nos otorgó el cupo en la Libertadores. Serán seis partidos que queremos disfrutar mucho como club. Y por qué no soñar en grande y seguir pasando de fase”, se entusiasmó.