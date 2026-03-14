Patronato no puede dar otro paso en falso

Visitará a Quilmes en el estadio Centenario por la quinta fecha, Zona B. La derrota ubicará a Patronato en zona de descenso. El juego comenzará a las 20.

Patronato visitará esta noche a Quilmes en la continuidad de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará a partir de las 20 en el estadio Centenario bajo el arbitraje de Juan Pablo Loustau. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

Los fríos números indican un flojo comienzo de temporada para el Rojinegro. En sus primeras tres participaciones el representante entrerriano cosechó dos unidades, producto de dos empate y una derrota.

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Los puntos los cosechó en los dos cotejos que afrontó en condición de visitante. En primer instancia igualó 0 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela. Posteriormente empató por idéntico resultado ante Atlanta en la casa del Bohemio. En el medio sufrió su única derrota al caer por 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el regreso al estadio Grella después de cinco meses.

Las estadísticas ubicaron al Santo en una posición incómoda. En este sentido el elenco de barrio Villa Sarmiento iniciará esta jornada más cerca de puestos de descenso que de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

Desde lo numérico el presente le genera preocupación al Pueblo Rojinegro. Lo expresó en los distintos canales de comunicación. El entrenador Rubén Forestello interpretó el mensaje del hincha. A su vez envió palabras de tranquilidad solicitando paciencia.

Franco Meritello Patronato Atlanta Franco Meritello, defensor de Patronato

“La gente debe confiar, vamos a ir de menor a mayor, aunque la derrota que sufrimos ante Gimnasia y Tiro nos golpeó. El arranque es durísimo. Ya nos vamos a ir acomodando y tener más funcionalidad para ser un equipo difícil”, afirmó el Yagui en rueda de prensa después del empate que protagonizó Patronato ante Atlanta, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Aquel encuentro dejó varias secuelas físicas en el equipo entrerriano. El paro que llevó adelante la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el pasado fin de semana le permitió al cuerpo técnico recuperar a algunos jugadores que habían quedado en la enfermería.

De esta manera, Forestello podrá contar nuevamente con Franco Meritello y Federico Bravo. El defensor había sido reemplazado ante el Bohemio por una sobrecarga muscular en el aductor derecho, mientras que el mediocampista arrastraba un traumatismo en el pie. También estarán disponibles Maximiliano Rueda y Francisco Heredia, ausentes en la última convocatoria.

Quien no podrá ser de la partida es Gabriel Díaz. El marcador central sufrió un esguince de rodilla que lo marginará, al menos, de los próximos tres compromisos.

Ante este panorama, el entrenador realizará una modificación obligada respecto al equipo que inició el encuentro anterior. Heredia ingresará en lugar de Díaz. Con este movimiento, Fernando Evangelista pasará a integrar la línea de tres zagueros y el exdefensor de Gimnasia y Tiro se ubicará como marcador de punta por el sector izquierdo.

Quilmes iniciará una nueva era

Por su parte, Quilmes iniciará la fecha en el penúltimo lugar de la Zona A con apenas una unidad. El decepcionante arranque en el torneo, sumado a la pobre campaña realizada en 2025, derivó en la salida de Alfredo Grelak como entrenador.

En su lugar asumió Leandro Gracián. El Tano, de buena performance en Deportivo Madryn, tendrá como primera misión encaminar la recuperación de un histórico de la categoría.

Quilmes Leandro Gracian DT Leandro Gracian, flamante DT de Quilmes. Prensa Quilmes Atlético Club

Probables formaciones en el estadio Centenario

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Ulises Vera, y Thomás Ortega; Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián

Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra y Francisco Heredia; Barinaga o Pereyra, Federico Bravo y Brandon Cortés; Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Rubén Forestello

Hora y TV: 20 (LPF Play)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Estadio: Centenario