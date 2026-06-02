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Más de 350 personas acompañaron el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 350 personas asistieron el sábado al concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en La Vieja Usina de Paraná

2 de junio 2026 · 12:37hs
Más de 350 asistentes acompañaron el concierto de la Sinfónica

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La Vieja Usina recibió una nueva presentación de la Sinfónica

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Más de 350 personas asistieron el sábado al concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en La Vieja Usina de Paraná. La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia con entrada libre y gratuita, propuso un recorrido por dos obras representativas de la música rusa y contó con la participación especial del flautista mexicano Abraham Sáenz.

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La primera parte de la velada estuvo dedicada a "Cuadros de una exposición", de Modesto Mussorgsky. Antes de la interpretación, el director artístico de la Sinfónica, Luis Gorelik, compartió detalles sobre la obra, escrita originalmente para piano en 1874 y posteriormente orquestada por Maurice Ravel. Explicó que se trata de un homenaje musical a Viktor Hartmann, amigo del compositor, arquitecto y pintor fallecido poco tiempo antes de la creación de la pieza.

Gorelik señaló que la estructura de la obra se construye a partir de un tema recurrente denominado "paseo", que representa al propio Mussorgsky recorriendo una exposición de cuadros. A medida que avanza la composición, ese motivo musical se transforma para reflejar las impresiones que cada imagen provoca en el visitante. Entre las escenas retratadas aparecen personajes y leyendas del imaginario ruso, como el gnomo, la bruja Baba Yaga y "La gran puerta de Kiev", uno de los momentos más reconocidos de la partitura.

La segunda parte del concierto tuvo como protagonista al Concierto para flauta y orquesta de Aram Jachaturián. La interpretación contó con la participación de Abraham Sáenz, músico invitado por el Ministerio de Cultura de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Al presentar la obra, Gorelik recordó que Jachaturián desarrolló una extensa producción para cine, teatro y ballet, y destacó la influencia del folclore armenio en sus composiciones. También explicó que el concierto fue concebido originalmente para violín y luego adaptado para flauta por el reconocido intérprete francés Jean-Pierre Rampal.

Sáenz describió la partitura como una de las más exigentes del repertorio para flauta debido a su extensión y a las particularidades derivadas de su origen violinístico. El músico elogió además el desempeño de la Orquesta Sinfónica Provincial y la conducción de Gorelik, a quienes atribuyó el sólido resultado artístico alcanzado durante la presentación.

El artista mexicano valoró asimismo la posibilidad de presentarse ante el público entrerriano en el marco de un intercambio cultural entre ambos países. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre Argentina y México a través de la música y celebró que el concierto se desarrollara en un espacio público con acceso libre y gratuito. Como cierre, ofreció una interpretación especial de una obra del compositor británico Ian Clarke.

La próxima presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos será el sábado 13 de junio a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo la dirección general de Luis Gorelik, el organismo interpretará "Canto de Alabanza", de Felix Mendelssohn, junto a los solistas Andrés Mernes, Marisú Pavón y Marina Silva. También participarán el Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná y el Coro de la Universidad Adventista del Plata.

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Orquesta Sinfónica de Entre Ríos La Vieja Usina Paraná concierto
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