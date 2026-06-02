El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) brindará asesoramiento gratuito a realizadores de la provincia interesados en participar del Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026, impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Brindarán asesoramiento gratuito para postulaciones audiovisuales al INCAA
Destinado a cineastas de la provincia que deseen participar del Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 del INCAA
La propuesta forma parte de las políticas de formación y profesionalización que desarrolla la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para fortalecer el sector audiovisual local.
Entre Ríos impulsa la profesionalización de realizadores audiovisuales
El acompañamiento se ofrecerá tanto de manera virtual como presencial y estará orientado a quienes se encuentren desarrollando proyectos para dirigir su primer o segundo largometraje. El objetivo es facilitar la preparación y presentación de las postulaciones, brindando herramientas y orientación durante el proceso.
La convocatoria nacional del INCAA permanecerá abierta entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2026. Está destinada a productores de todo el país que trabajen junto a directores que aspiren a realizar su primera o segunda película de largometraje.
El certamen contempla proyectos de ficción y animación que sean filmados y/o producidos en la región por la cual participan. A través de esta iniciativa, el INCAA busca promover el desarrollo de nuevas miradas dentro de la producción audiovisual argentina y fortalecer el carácter federal de la industria cinematográfica.
La propuesta apunta a respaldar el surgimiento de nuevas voces creativas en las seis regiones del país, generando oportunidades para que productores y realizadores puedan desarrollar y concretar proyectos innovadores.
Desde el IAAER destacaron la importancia de que realizadores entrerrianos accedan a este tipo de herramientas de financiamiento y desarrollo, por lo que se dispuso un espacio específico de acompañamiento para quienes deseen presentar proyectos desde la provincia.
Las personas interesadas en recibir asesoramiento deberán comunicarse al correo electrónico [email protected], donde podrán coordinar el acompañamiento y avanzar en la preparación de sus postulaciones.
La iniciativa se suma a otras acciones orientadas a fortalecer la producción audiovisual entrerriana y ampliar las posibilidades de acceso a convocatorias nacionales para artistas y trabajadores de la cultura de la provincia.