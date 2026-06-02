Brindarán asesoramiento gratuito para postulaciones audiovisuales al INCAA

Destinado a cineastas de la provincia que deseen participar del Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 del INCAA

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) brindará asesoramiento gratuito a realizadores de la provincia interesados en participar del Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 , impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( INCAA ).

La propuesta forma parte de las políticas de formación y profesionalización que desarrolla la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para fortalecer el sector audiovisual local.

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Entre Ríos impulsa la profesionalización de realizadores audiovisuales

El acompañamiento se ofrecerá tanto de manera virtual como presencial y estará orientado a quienes se encuentren desarrollando proyectos para dirigir su primer o segundo largometraje. El objetivo es facilitar la preparación y presentación de las postulaciones, brindando herramientas y orientación durante el proceso.

La convocatoria nacional del INCAA permanecerá abierta entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2026. Está destinada a productores de todo el país que trabajen junto a directores que aspiren a realizar su primera o segunda película de largometraje.

El certamen contempla proyectos de ficción y animación que sean filmados y/o producidos en la región por la cual participan. A través de esta iniciativa, el INCAA busca promover el desarrollo de nuevas miradas dentro de la producción audiovisual argentina y fortalecer el carácter federal de la industria cinematográfica.

La propuesta apunta a respaldar el surgimiento de nuevas voces creativas en las seis regiones del país, generando oportunidades para que productores y realizadores puedan desarrollar y concretar proyectos innovadores.

Desde el IAAER destacaron la importancia de que realizadores entrerrianos accedan a este tipo de herramientas de financiamiento y desarrollo, por lo que se dispuso un espacio específico de acompañamiento para quienes deseen presentar proyectos desde la provincia.

Las personas interesadas en recibir asesoramiento deberán comunicarse al correo electrónico [email protected], donde podrán coordinar el acompañamiento y avanzar en la preparación de sus postulaciones.

La iniciativa se suma a otras acciones orientadas a fortalecer la producción audiovisual entrerriana y ampliar las posibilidades de acceso a convocatorias nacionales para artistas y trabajadores de la cultura de la provincia.