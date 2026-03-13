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El Centenario, un estadio que a Patronato le cae bien

Patronato visitó a Quilmes en cuatro oportunidades. El Rojinegro nunca fue superado en la casa del Cervecero.

13 de marzo 2026 · 10:21hs
El Centenario, un estadio que a Patronato le cae bien

Prensa Patronato

Patronato retornará a escena este sábado cuando visite a partir de las 20 a Quilmes en el estadio Centenario en el marco de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Juan Pablo Loustau será el árbitro de dicha historia.

Está será la quinta presentación del Rojinegro en su historia en el escenario ubicado en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Las estadísticas son positivas para el elenco de barrio Villa Sarmiento que se impuso en una ocasión e igualó en el resto de los encuentros.

El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

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El 5 de junio de 2017 el Santo conquistó una victoria importante que le brindó oxígeno en la pelea por la permanencia al derrotar 1 a 0 a Quilmes. Nicolás Bertocchi fue el goleador de ese juego. Semanas después el Santo efectivizó la permanencia en Primera División y el Cervecero descendió a la BN.

En el ámbito del ascenso Patronato empató en las tres ocasiones que visitó al conjunto bonaerense. El 17 de octubre de 2011 se presentó por primera vez en la casa de Quilmes al disputar un compromiso correspondiente a la 11° fecha de la temporada 2011/12 de la Primera Nacional. El juego finalizó 1 a 1 con gol de Claudio Corvalán, en contra de su propia valla, para el representante entrerriano. Sebastián Martínez había puesto en ventajas al dueño de casa.

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El 22 de abril de 2024 Patronato y Quilmes empataron 2 a 2 en suelo bonaerense. Arnaldo González, surgido de la cantera del Cervecero, y José Valencia, fueron los artilleros del elenco entrerriano. Para el local anotaron Federico Tévez y Fabian Bordagaray.

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El 11 de Patronato que visit&oacute; a Quilmes en la temporada 2024

El 11 de Patronato que visitó a Quilmes en la temporada 2024

El 10 de mayo de 2025 el Santo y Quilmes en Buenos Aires no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1. El gol del conjunto entrerriano fue convertido por Julián Marcioni. Para los bonaerenses anotó el ex-Patronato Emanuel Herrera.

Programa de la quinta fecha de la Primera Nacional

Viernes

21: Atlético Rafaela – San Martín (San Juan)

Árbitro: Álvaro Carranza

Sábado

19: Tristán Suárez – Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Franco Acita

20: Quilmes – Patronato

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo

16: Gimnasia y Tiro - Temperley

Árbitro: Pablo Giménez

16: Midland - Almagro

Árbitro: Jorge Broggi

16: Agropecuario - Chacarita

Árbitro: Javier Delbarba

17: Gimnasia (Jujuy) – Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

18: San Martín (Tucumán) – Nueva Chicago

Árbitro: Lucas Cavallero

Lunes

21: Atlanta – Deportivo Maipú

Árbitro: Felipe Viola

Patronato Quilmes estadio Primera Nacional
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