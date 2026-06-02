Atlético Paraná va por el pase a la final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná recibirá desde las 15.30 a Unión de Santa fe en el juego decisivo de las semifinales. El Tatengue se impuso 3 a 2 en el partido de ida.

Atlético Paraná recibirá este martes a Unión de Santa Fe en el encuentro decisivo de una de las series correspondiente a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial. El juego se llevará adelante a partir de las 15.30 en el estadio Pedro Mutio bajo el arbitraje de Maximiliano Moya.

El Tatengue se impuso por 3 a 2 en el partido que abrió la llave. El Decano sacó dos tantos de distancias gracias a las conquistas de Francisco Giaccio y Uriel Perpetto. Unión revirtió el marcador con los goles convertido por Agustín Benavídez, Gerónimo Faría y Dylan Grecco.

El elenco de barrio San Martín deberá ganar por un gol de diferencia para forzar la definición por penales o por dos o más tantos de distancia para acceder a la final. La visita buscará avanzar por segundo año seguido a la definición del certamen interligas.

La otra semi de la Copa Túnel Subfluvial

Patronato y Universidad del Litoral protagonizarán la otra serie de semifinales de la Copa Túnel Subfluvial. El Rojinegro y el elenco santafesino se enfrentarán el miércoles a partir de las 21 en el estadio Grella. El juez será Nicolás Mottier.

En condición de visitante, el conjunto de barrio Villa Sarmiento mostró una marcada superioridad para derrotar por 3 a 0 a UNL, en Santa Fe. Luciano Strey abrió el marcador, mientras que Benjamín Bravo y Valentín Villarreal ampliaron la ventaja para sellar una victoria contundente que dejó a Patronato con un pie en la final.