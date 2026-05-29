Patronato aprobó el proyecto para realizar recitales en el Grella

Este viernes, Patronato celebró su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social de calle Grella. Dieron visto bueno a una serie de proyectos.

Patronato celebró este viernes su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social de calle Grella, donde los socios aprobaron la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025-2026 y también dieron el visto bueno a una serie de proyectos vinculados al crecimiento institucional y económico de la entidad rojinegra.

La Asamblea Ordinaria contó con una concurrencia menor a la esperada y tuvo como eje principal el análisis de la situación económica del club. Durante la exposición de los números, los dirigentes explicaron que Patronato se encuentra al día con sus obligaciones y no mantiene deudas, aunque actualmente no dispone de un amplio margen financiero.

En ese marco, se remarcó que la institución dejó atrás los ejercicios con superávit registrados en temporadas anteriores y que gran parte de las iniciativas impulsadas actualmente tienen como objetivo generar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer la economía del club.

Patronato: los socios aprobaron la Memoria y Balance 2025-2026

patronato asamblea 1 Patronato: los socios aprobaron la Memoria y Balance 2025-2026. Gentileza: Patronato

Además, durante la presentación del balance se expuso una valuación económica de varios futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. Entre ellos, el jugador con mayor cotización es Gabriel Díaz, seguido por Juan Barinaga y Valentín Pereyra. También aparecen Alejo Miró, Luciano Strey e Iván Chávez.

Luego se desarrolló la Asamblea Extraordinaria, que transcurrió con normalidad y permitió avanzar en distintos proyectos considerados estratégicos para el futuro de Patronato.

Los socios aprobaron la remodelación y explotación del gimnasio que funcionará tanto en la sede social como en el predio La Capillita. También recibió respaldo la modificación del Estatuto Social, una iniciativa orientada a modernizar la estructura institucional.

Otro de los puntos destacados fue la aprobación del convenio para avanzar en la realización de espectáculos y eventos masivos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. De todos modos, desde la dirigencia aclararon que antes deberán concretarse diversas obras y adecuaciones para cumplir con los requisitos necesarios.