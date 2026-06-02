El presidente del STJ, Germán Carlomagno, destacó la apertura del gobernador Frigerio para analizar en conjunto la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y el proyecto enviado al Senado

En un marco de fortalecimiento de los vínculos institucionales, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, junto a la vocal Susana Medina, mantuvieron este lunes una reunión de trabajo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y parte de su gabinete. El eje central del encuentro fue la discusión sobre la sustentabilidad del sistema previsional y el proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo ya remitió a la Cámara de Senadores.

La audiencia, celebrada en Casa de Gobierno, contó con la participación de figuras clave de la administración provincial, entre ellos los ministros Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas), Néstor Roncaglia (Seguridad y Justicia), y Manuel Troncoso (Gobierno, Trabajo y Educación). También estuvieron presentes el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

El Centro de Jubilados y Pensionado de Paraná analiza la reforma previsional y reclama ser escuchados

Al término de la reunión, Carlomagno valoró positivamente la convocatoria y el diálogo institucional entre los diferentes poderes del Estado. Según indicó el magistrado, el gobernador brindó detalles sobre la iniciativa legislativa que busca dar respuesta al déficit del sistema previsional entrerriano.

stj reforma carlomagno frigerio Reforma Previsional: "Es necesario asegurar la sustentabilidad sin comprometer derechos", afirmó Carlomagno

Equilibrio y derechos fundamentales

Durante sus declaraciones, el titular del STJ subrayó que, si bien es imperioso alcanzar soluciones que garanticen la viabilidad económica de la Caja de Jubilaciones, el proceso debe llevarse a cabo bajo parámetros de estricta legalidad. En este sentido, Carlomagno enfatizó que la reforma no debe comprometer derechos fundamentales de los trabajadores y beneficiarios, así como tampoco debe alterar el equilibrio de poderes necesario para el funcionamiento democrático de la provincia.

Este encuentro marca un paso significativo en la búsqueda de consensos para una de las reformas más sensibles de la agenda política y social de Entre Ríos, bajo la premisa de resguardar la sustentabilidad del sistema sin descuidar las garantías constitucionales,

.