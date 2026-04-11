Patronato iguala 0 a 0 en su visita a ALagro en el encuentro que marcó el inicio de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional, zona B. El juego se lleva adelante en el estadio 3 de Febrero bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo.
Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro
El encuentro abre la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B. Con este resultado Patronato está saliendo de zona de descenso.
11 de abril 2026 · 15:31hs
Con este resultado el Rojinegro, que es dirigido de manera interina por Marcelo Candia, está saliendo de zona de descenso.
Formaciones de Almagro y de Patronato
Almagro: Juan Zozaya; Santiago Chamorro, Matías Cortave, Francisco Marcó y Gonzalo Asís; Julián Marchioni ySantiago Úbeda; Tobías Macies, Franco Bustamante y Pablo Palacio; Mateo Benegas. DT: Gabriel Gómez
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Tomás Attis y Franco Soldano. DT: Marcelo Candia
Estadio: Tres de Febrero
Árbitro: Juan Cruz Robledo