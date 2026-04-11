Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro

El encuentro abre la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B. Con este resultado Patronato está saliendo de zona de descenso.

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a ALagro en el encuentro que marcó el inicio de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional, zona B. El juego se lleva adelante en el estadio 3 de Febrero bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo.