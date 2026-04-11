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Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro

El encuentro abre la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B. Con este resultado Patronato está saliendo de zona de descenso.

11 de abril 2026 · 15:31hs
Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro
Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Prensa Patronato

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a ALagro en el encuentro que marcó el inicio de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional, zona B. El juego se lleva adelante en el estadio 3 de Febrero bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo.

Con este resultado el Rojinegro, que es dirigido de manera interina por Marcelo Candia, está saliendo de zona de descenso.

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Formaciones de Almagro y de Patronato

Almagro: Juan Zozaya; Santiago Chamorro, Matías Cortave, Francisco Marcó y Gonzalo Asís; Julián Marchioni ySantiago Úbeda; Tobías Macies, Franco Bustamante y Pablo Palacio; Mateo Benegas. DT: Gabriel Gómez

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Tomás Attis y Franco Soldano. DT: Marcelo Candia

Estadio: Tres de Febrero

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Transmite Radio La Red Paraná

Patronato Almagro Marcelo Candia
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