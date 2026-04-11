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Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

El trámite de inscripción se realiza de manera gratuita y en línea, a través de la plataforma oficial de Progresar.

11 de abril 2026 · 15:54hs
Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Se habilitó la inscripción a la convocatoria becas Progresar Superior 2026, destinada a estudiantes universitarios y terciarios que deseen iniciar o continuar sus estudios.

La ayuda económica tiene como objetivo favorecer la permanencia y el avance en el sistema educativo mediante un aporte mensual que se acredita en una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante. Quienes se inscriban en esta primera convocatoria podrán acceder al beneficio durante 12 cuotas mensuales, mientras que quienes lo hagan en la segunda convocatoria percibirán seis cuotas.

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Requisitos

El programa abona el 80 por ciento del monto cada mes y el 20 por ciento restante se liquida una vez que la institución certifique la regularidad académica y el cumplimiento de las condicionalidades establecidas.

Para completar la inscripción es necesario estar registrado en Mi Argentina, ingresar al sitio web oficial de Progresar, iniciar sesión con CUIL y contraseña, responder la encuesta y completar los datos académicos antes de enviar el formulario definitivo.

Entre los principales requisitos se encuentran: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal y DNI; tener hasta 25 años para ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados; no superar junto al grupo familiar, los tres salarios mínimos, vitales y móviles y estar cursando en instituciones estatales y en instituciones privadas habilitadas. Para el caso de estudiantes de Enfermería, no hay límite de edad.

Además, los aspirantes deben contar con esquema de vacunación completo o en curso, cumplir con las condiciones académicas del reglamento y participar de las actividades complementarias que determine el programa.

inscripción Progresar requisitos
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