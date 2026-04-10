Investigan mensajes intimidatorios en el Instituto Ntra. Sra. de la Merced de La Paz. Identificaron a una alumna de 16 años y secuestraron dispositivos.

La Jefatura Departamental La Paz informó que se encuentra en curso una investigación tras una denuncia realizada por el representante legal del Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10 , ubicado en calle Belgrano 955, por la aparición de mensajes intimidatorios dentro del establecimiento educativo.

Según consta en el parte oficial, el hecho fue detectado luego de que en el baño femenino del colegio apareciera un escrito con contenido amenazante. Posteriormente, la institución recibió dos mensajes similares a través de correos electrónicos provenientes de distintas direcciones.

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Denuncia por amenazas en un establecimiento educativo de La Paz

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A raíz de la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones, inició tareas de análisis y rastreo digital. Como resultado, se logró vincular uno de los correos electrónicos con la identidad de una alumna de 16 años, estudiante de 6° año de la institución.

Con intervención de la Unidad Fiscal, se llevó a cabo un operativo preventivo en el establecimiento educativo, donde se identificó a la menor involucrada. En presencia de su progenitora, Defensora Oficial y autoridades escolares, se realizó una requisa personal, secuestrándose un teléfono celular iPhone 16 Pro, que será sometido a peritajes para determinar posibles vinculaciones con otros involucrados.

Mensaje.jpeg Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz.

Posteriormente, se concretó una diligencia judicial en un domicilio de calle Ituzaingó, donde reside la menor, procediéndose al secuestro de otro teléfono celular y una notebook, elementos que también serán peritados en el marco de la causa.

En el operativo intervinieron además personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, División Operaciones y Seguridad Pública, quienes realizan recorridas preventivas diarias en establecimientos educativos de la zona.

Desde la fuerza se informó que, de manera preventiva, se solicitará una reunión con la Departamental de Escuelas y otros organismos, con el objetivo de fortalecer herramientas de detección temprana, prevención de riesgos y generación de canales de comunicación institucional, promoviendo además valores de convivencia en el ámbito escolar.