Juan Cruz Robledo, otro árbitro que debutará con Patronato

El colegiado dirigirá la visita de Patronato a Almagro. Este juego abrirá la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este este capítulo Patronato volverá a jugar en condición de visitante.

El Rojinegro se presentará el próximo sábado en la localidad bonaerense de José Ingenieros, en el Partido de Tres de Febrero, donde visitará a Almagro. Este juego, que abrirá la actividad correspondiente a la Zona B, contará con arbitraje de Juan Cruz Robledo.

El colegiado será secundado por los jueces asistentes Javier Mihura y Guillermo Yacante. Completará el equipo de trabajo Jorge Broggi, quien cumplirá el rol de cuarto árbitro.

Primer contacto con Patronato

Robledo nació el 11 de marzo de 1992 en Buenos Aires y viene desarrollando una carrera con creciente protagonismo en el ascenso. Su estreno en la categoría se produjo el 3 de marzo de 2024 en el empate en un gol que animaron Temperley y Chaco For Ever, en el estadio Alfredo Beranger.

En la presente temporada dirigió tres encuentros. Su última participación se produjo en la Isla Maciel, escenario donde Quilmes goleó a San Telmo 3 a 0 en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional.

Robledo tendrá su primer contacto tanto con Patronato como con Almagro.

Programa de la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15.30: Almagro - Patronato

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Domingo

15.30: Chacarita - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Fabrizio Llobet

15.30: Temperley - Quilmes

Árbitro: Felipe Viola

16: Agropecuario - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Nahuel Viñas

17: Güemes - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

18.30: Dep. Maipú - Colegiales

Árbitro: Lucas Cavallero

Lunes

15: Nueva Chicago - Midland

Árbitro: Gonzalo Pereira

19: Tristán Suárez - Atl. Rafaela

Árbitro: Pablo Giménez

21: San Martín (SJ) - Atlanta

Árbitro: Bryan Ferreyra