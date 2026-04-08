La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este este capítulo Patronato volverá a jugar en condición de visitante.
Juan Cruz Robledo, otro árbitro que debutará con Patronato
El colegiado dirigirá la visita de Patronato a Almagro. Este juego abrirá la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B.
El Rojinegro se presentará el próximo sábado en la localidad bonaerense de José Ingenieros, en el Partido de Tres de Febrero, donde visitará a Almagro. Este juego, que abrirá la actividad correspondiente a la Zona B, contará con arbitraje de Juan Cruz Robledo.
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El colegiado será secundado por los jueces asistentes Javier Mihura y Guillermo Yacante. Completará el equipo de trabajo Jorge Broggi, quien cumplirá el rol de cuarto árbitro.
Primer contacto con Patronato
Robledo nació el 11 de marzo de 1992 en Buenos Aires y viene desarrollando una carrera con creciente protagonismo en el ascenso. Su estreno en la categoría se produjo el 3 de marzo de 2024 en el empate en un gol que animaron Temperley y Chaco For Ever, en el estadio Alfredo Beranger.
En la presente temporada dirigió tres encuentros. Su última participación se produjo en la Isla Maciel, escenario donde Quilmes goleó a San Telmo 3 a 0 en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional.
Robledo tendrá su primer contacto tanto con Patronato como con Almagro.
Programa de la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15.30: Almagro - Patronato
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Domingo
15.30: Chacarita - Gimnasia y Tiro
Árbitro: Fabrizio Llobet
15.30: Temperley - Quilmes
Árbitro: Felipe Viola
16: Agropecuario - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Nahuel Viñas
17: Güemes - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
18.30: Dep. Maipú - Colegiales
Árbitro: Lucas Cavallero
Lunes
15: Nueva Chicago - Midland
Árbitro: Gonzalo Pereira
19: Tristán Suárez - Atl. Rafaela
Árbitro: Pablo Giménez
21: San Martín (SJ) - Atlanta
Árbitro: Bryan Ferreyra