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Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

El accidente ocurrió este viernes de noche y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Entre Ríos. Los heridos fueron derivados al hospital San Martín

11 de abril 2026 · 09:58hs
Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Dos personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al hospital San Martín de Paraná tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 10 que involucró a una motocicleta.

El hecho motivó la intervención de una unidad del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que acudió al lugar para asistir a los involucrados en el accidente.

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Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paran&aacute; tras un accidente

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Según se informó, por causas que se tratan de establecer se produjo un incidente vial en esa traza provincial. Como consecuencia, dos personas sufrieron lesiones y fueron atendidas en primera instancia por el personal interviniente. Posteriormente, ambos heridos fueron derivados al Hospital San Martín para una mejor atención médica.

En el operativo también trabajó personal de la Policía de Entre Ríos, perteneciente al Destacamento La Picada, que colaboró con las tareas de asistencia y seguridad en la zona.

Ruta 10 Bomberos Voluntarios Accidente Paraná
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