APB: continúa la quinta fecha del Torneo Apertura

Este miércoles jugarán Rowing-San Martín, Talleres-Patronato y Echagüe-Estudiantes por el campeonato de Primera A de la APB.

Con tres partidos, este miércoles continuará el desarrollo de la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los tres cotejos fueron programados para las 21.30. Vale destacar que este capítulo se inició el lunes con el triunfo de Sionista sobre Paracao.