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APB: continúa la quinta fecha del Torneo Apertura

Este miércoles jugarán Rowing-San Martín, Talleres-Patronato y Echagüe-Estudiantes por el campeonato de Primera A de la APB.

8 de abril 2026 · 17:11hs
Tanto Rowing como Estudiantes jugarán este miércoles por la APB.

Prensa APB

Tanto Rowing como Estudiantes jugarán este miércoles por la APB.

Con tres partidos, este miércoles continuará el desarrollo de la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los tres cotejos fueron programados para las 21.30. Vale destacar que este capítulo se inició el lunes con el triunfo de Sionista sobre Paracao.

Esta jornada también habrá acción por la fecha de la Primera B del básquet local.

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Ciclista jugará este miércoles ante Unión de Crespo por la APB.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Quinta fecha del Torneo Apertura de la APB

Primera A

Sionista 94-91 Paracao

Miércoles

21.30: Rowing vs San Martín

21.30: Talleres vs Patronato

21.30: Echagüe vs Estudiantes

Jueves

21: Ciclista vs Olimpia

Sábado

20: Unión de Crespo vs Quique

Posiciones: Ciclista 8 puntos; Olimpia, Recreativo, Sionista, Paracao y Unión 6 puntos; Talleres, Quique, Patronato 5 puntos; San Martín, Estudiantes, Rowing y Echagüe 4 puntos

Primera B

Estudiantes B 79-39 Echagüe B

Miércoles

21.30: Olimpia B vs Ciclista B

22: Paracao B vs Atlético María Grande

Sábado

20.30: Recreativo B vs Viale FBC

20.30: San Benito vs Talleres B

A confirmar

Quique B vs Neuquén

Posiciones: Estudiantes B 10 puntos; Recreativo B 8 puntos; Talleres B 7 puntos; Diamante, Olimpia B y Paracao B 6 puntos; San Benito y Echagüe B 5 puntos; Ciclista B y Neuquén 4 puntos; Quique B y Viale FBC 2 puntos; Atlético María Grande 1 punto.

APB Torneo Apertura Patronato Rowing
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