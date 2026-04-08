Con tres partidos, este miércoles continuará el desarrollo de la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los tres cotejos fueron programados para las 21.30. Vale destacar que este capítulo se inició el lunes con el triunfo de Sionista sobre Paracao.
APB: continúa la quinta fecha del Torneo Apertura
Este miércoles jugarán Rowing-San Martín, Talleres-Patronato y Echagüe-Estudiantes por el campeonato de Primera A de la APB.
Esta jornada también habrá acción por la fecha de la Primera B del básquet local.
Quinta fecha del Torneo Apertura de la APB
Primera A
Sionista 94-91 Paracao
Miércoles
21.30: Rowing vs San Martín
21.30: Talleres vs Patronato
21.30: Echagüe vs Estudiantes
Jueves
21: Ciclista vs Olimpia
Sábado
20: Unión de Crespo vs Quique
Posiciones: Ciclista 8 puntos; Olimpia, Recreativo, Sionista, Paracao y Unión 6 puntos; Talleres, Quique, Patronato 5 puntos; San Martín, Estudiantes, Rowing y Echagüe 4 puntos
Primera B
Estudiantes B 79-39 Echagüe B
Miércoles
21.30: Olimpia B vs Ciclista B
22: Paracao B vs Atlético María Grande
Sábado
20.30: Recreativo B vs Viale FBC
20.30: San Benito vs Talleres B
A confirmar
Quique B vs Neuquén
Posiciones: Estudiantes B 10 puntos; Recreativo B 8 puntos; Talleres B 7 puntos; Diamante, Olimpia B y Paracao B 6 puntos; San Benito y Echagüe B 5 puntos; Ciclista B y Neuquén 4 puntos; Quique B y Viale FBC 2 puntos; Atlético María Grande 1 punto.