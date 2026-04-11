Patronato abre la fecha con la obligación de ganar

Patronato visitará desde las 15.30 a Almagro en el encuentro que abrirá la novena fecha, Zona B. El Rojinegro se ubica penúltimo en las posiciones

Patronato visitará esta tarde a Almagro en el encuentro que abrirá la actividad correspondiente a la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B. Este juego se llevará adelante a partir de las 15.30 en el estadio Tres de Febrero bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo. Televisará LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

La última derrota que sufrió el Rojinegro ante Gimnasia de Jujuy en el norte del país, en su última presentación, provocó el regreso a los puestos de descenso. Retrocedió casilleros para ubicarse en la zona roja por registrar peor diferencia de gol que Chacarita (-6 para el elenco entrerriano contra -5 para el Funebrero).

Este escenario generó el final del segundo ciclo de Rubén Forestello en la entidad de barrio Villa Sarmiento. Este proceso generó entusiasmo en Grella 874. Su amplia experiencia de la categoría y su conocimiento de la institución provocó enormes expectativas. Sin embargo no logró encontrar una identidad de juego. Esto quedó graficado en las estadísticas. En siete presentaciones el equipo ganó un solo cotejo, empató dos y perdió los cuatro restantes.

Patronato en Jujuy Patronato perdió en La Tacita de Plata en la fecha pasada. Prensa Gimnasia de Jujuy

Rápidamente acercaron a la centenaria institución un sinfín de ofrecimientos. Mientras tanto, el plantel de Patronato planificó el desafío de esta tarde bajo el mando de Marcelo Candia. El Chelo dirigirá de manera interina al equipo como sucedió en dos jornadas en la temporada 2024. Sus buenos antecedentes (victoria ante Chacarita y Guillermo Brown de Puerto Madryn) provocó el pedido popular del Pueblo Rojinegro. Desde la dirigencia no descarta esta posibilidad, pero dependerá de la suerte que corra el representante entrerriano en su visita al Tricolor.

Candia trabajará bajo presión dado que Patronato necesita cortar una seguidilla de dos derrotas en serie para escapar de los últimos escalones de la Zona B. El triunfo le permitirá, de mínima, trepar cuatro casilleros. El empate le permitirá salir de los puestos de castigo, ubicando a Chacarita en ese incómodo sector, pero no garantizará que finalice la jornada fuera de los últimos dos lugares del escalafón.

Marcelo Candia le da su impronta al equipo

En busca de romper los números negativos Candia buscará darle su impronta al equipo. En este sentido modificará el sistema táctico que implementó Patronato bajo la dirección técnica de Forestello. En consecuencia, dejará de lado la línea de cinco defensores para sumar un integrante más al mediocampo.

En cuanto al armado del 11, el DT del Rojinegro planteó algunos interrogantes. Facundo Heredia y Nahuel Genez, quienes no fueron incluidos en la delegación que viajó el pasado fin de semana a San Salvador de Jujuy, se disputarán el rol de marcador de punta izquierdo. Otra duda será quien acompañará a Franco Soldano en el ataque. Para esta función Candia evalúa dos alternativas: la continuidad de Tomás Attis o el regreso de Renzo Reynaga.

Por otro lado, Gabriel Díaz retornará al equipo después de haber estado ausente en los últimos cuatro juegos por un esguince de rodilla. El Monito ocupará la vacante producida por la expulsión de Santiago Piccioni en los pasajes finales de la derrota ante Gimnasia de Jujuy.

Como llega Almagro al cruce con el Rojinegro

Almagro, por su parte, llega golpeado al cotejo de esta tarde tras la sorpresiva derrota que sufrió ante Colegiales por 1 a 0, en condición de visitante. Ese resultado marcó el final de una mini racha dulce en la que el Tricolor reunió 7 sobre 9 unidades.

Patronato Gabriel Gómez Gabriel Gómez, ayer en Patronato, en la actualidad dirigiendo a Almagro. Prensa Patronato

El conjunto bonaerense es dirigido por Gabriel Gómez, ex-entrenador de Patronato. El oriundo de Villa Ramallo estará obligado a mover piezas por la tarjeta roja que recibió el arquero Emilio González en la fecha pasado. La vacante será ocupada por Juan Pablo Zozaya.

Probables formaciones de Almagro y Patronato

Almagro: Juan Zozaya; Gonzalo Asis, Matías Cortave, Francisco Marco y Enzo Silcán; Tobías Macies y Julián Marchioni; Pablo Palacio, Enzo Martínez y Franco Bustamante; Nicolás Benegas DT: Gabriel Gómez

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Heredia o Genéz; Valentín Pereyra, Marcos Enrique, Federico Bravo y Brandón Cortés; Franco Soldano y Attis o Reynaga. DT: Marcelo Candia

Hora y TV: 15.30 (LPF Play)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Estadio: Tres de Febrero