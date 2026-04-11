Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

La paranaense Soledad Rodríguez tendrá este sábado su cuarta presentación en el boxeo profesional. La pupila de César Jaime en el gimnasio del Club Atlético Peñarol se presentará en el gimnasio del Club Atlético Santa Paula, en Gálvez, Santa Fe. Allí se enfrentará con la rosarina Ludmila Corbalán, en un choque de invictas.

Este duelo, programado a seis rounds en la categoría Gallo, podrá verse por el ciclo televisivo Boxeo de Primera, a través de la pantalla de TyC Sports, desde las 23.

La Morena Rodríguez, de 28 años, llega a este compromiso con un récord de tres victorias, una por nocaut. Su última presentación fue el 6 de marzo, en el Club Atlético San Agustín de Paraná, donde superó por puntos a Claudia Loza. En el pesaje oficial marcó 52,700 kilos.

Por su parte, Corbalán, de 24 años, cuenta con un palmarés de cinco triunfos. A la última pelea la realizó en septiembre de 2025, cuando se impuso sobre Romina Garro. Al momento de subirse a la balanza registró 53,600 kilos.

Soledad Rodríguez habló en la previa de su combate

Antes de viajar a la localidad santafesina, UNO habló con Rodríguez, quien se refirió a cómo se siente para este compromiso: “Realicé una preparación intensa, de lunes a sábado. Trabajé mucho la parte física y técnica, además de salir a correr y las sesiones de sparring. Desde mi última pelea con Claudia Loza me preparé bastante duro y estoy lista para hacer una buena pelea”.

Además, la Morena analizó a su rival y el contexto en el que desarrollará este duelo: “Tiene cinco peleas ganadas y más experiencia que yo, por lo que voy a salir con una postura desafiante. Sé que al ir de visitante tengo que dar un plus y para eso me preparé bien junto con mi entrenador como con mis compañeros de gimnasio. Además será la primera vez que pelee a seis rounds, lo cual también es otro desafío para mí y, si bien me he caracterizado por no cansarme tanto, es algo a lo que no estoy acostumbrada y para no arriesgarme entrené mucho más. Hace rato que vengo entrenándome duro, en tres o cuatro turnos diarios, puliendo cosas para tratar de mejorar pelea tras peleas. En cada uno de mis combates voy con una nueva idea, para la cual trabajo durante la preparación previa”.

Consultada sobre las cuestiones que debe potenciar para poder llevar adelante su combate, la entrerriana reconoció que: “Tengo que potenciar mi trabajo a los flancos, golpear más duro ahí. A mi segunda pelea la gane por nocaut con una mano voleada que la había trabajado mucho tiempo con mi entrenador y tengo que seguir mejorándola. Además, tengo que estar más cerrada en la guardia, no dejando la cara al descubierto”.

Objetivo cumplido

“Será un sueño cumplido poder pelear por TyC Sports. Fue uno de los objetivos que me propuse cuando comencé a practicar boxeo. Voy muy contenta, bien entrenada con el objetivo de ganar. Sé que, independientemente del resultado que obtenga, voy a hacer un buen papel porque me preparé duro y estoy con confianza”, concluyó reconociendo la motivación que le genera poder pelear a través de la pantalla de la TV.