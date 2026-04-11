Uno Entre Rios | Ovación | Soledad Rodríguez

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

La paranaense Soledad Rodríguez combatirá con la rosarina Ludmila Corbalán en la localidad santafesina de Gálvez.

11 de abril 2026 · 09:26hs
Soledad Rodríguez  y Ludmila Corbalán tras el pesaje

Soledad Rodríguez  y Ludmila Corbalán tras el pesaje
El combate de Soledad Rodríguez podrá verse a partir de las 23.

Víctor Ludi/UNO

El combate de Soledad Rodríguez podrá verse a partir de las 23.

La paranaense Soledad Rodríguez tendrá este sábado su cuarta presentación en el boxeo profesional. La pupila de César Jaime en el gimnasio del Club Atlético Peñarol se presentará en el gimnasio del Club Atlético Santa Paula, en Gálvez, Santa Fe. Allí se enfrentará con la rosarina Ludmila Corbalán, en un choque de invictas.

Este duelo, programado a seis rounds en la categoría Gallo, podrá verse por el ciclo televisivo Boxeo de Primera, a través de la pantalla de TyC Sports, desde las 23.

El grueso de los partidos del Torneo Regional del Litoral están programados para las 16.

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20.

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

La Morena Rodríguez, de 28 años, llega a este compromiso con un récord de tres victorias, una por nocaut. Su última presentación fue el 6 de marzo, en el Club Atlético San Agustín de Paraná, donde superó por puntos a Claudia Loza. En el pesaje oficial marcó 52,700 kilos.

Por su parte, Corbalán, de 24 años, cuenta con un palmarés de cinco triunfos. A la última pelea la realizó en septiembre de 2025, cuando se impuso sobre Romina Garro. Al momento de subirse a la balanza registró 53,600 kilos.

Soledad Rodríguez habló en la previa de su combate

Antes de viajar a la localidad santafesina, UNO habló con Rodríguez, quien se refirió a cómo se siente para este compromiso: “Realicé una preparación intensa, de lunes a sábado. Trabajé mucho la parte física y técnica, además de salir a correr y las sesiones de sparring. Desde mi última pelea con Claudia Loza me preparé bastante duro y estoy lista para hacer una buena pelea”.

Además, la Morena analizó a su rival y el contexto en el que desarrollará este duelo: “Tiene cinco peleas ganadas y más experiencia que yo, por lo que voy a salir con una postura desafiante. Sé que al ir de visitante tengo que dar un plus y para eso me preparé bien junto con mi entrenador como con mis compañeros de gimnasio. Además será la primera vez que pelee a seis rounds, lo cual también es otro desafío para mí y, si bien me he caracterizado por no cansarme tanto, es algo a lo que no estoy acostumbrada y para no arriesgarme entrené mucho más. Hace rato que vengo entrenándome duro, en tres o cuatro turnos diarios, puliendo cosas para tratar de mejorar pelea tras peleas. En cada uno de mis combates voy con una nueva idea, para la cual trabajo durante la preparación previa”.

Consultada sobre las cuestiones que debe potenciar para poder llevar adelante su combate, la entrerriana reconoció que: “Tengo que potenciar mi trabajo a los flancos, golpear más duro ahí. A mi segunda pelea la gane por nocaut con una mano voleada que la había trabajado mucho tiempo con mi entrenador y tengo que seguir mejorándola. Además, tengo que estar más cerrada en la guardia, no dejando la cara al descubierto”.

Objetivo cumplido

“Será un sueño cumplido poder pelear por TyC Sports. Fue uno de los objetivos que me propuse cuando comencé a practicar boxeo. Voy muy contenta, bien entrenada con el objetivo de ganar. Sé que, independientemente del resultado que obtenga, voy a hacer un buen papel porque me preparé duro y estoy con confianza”, concluyó reconociendo la motivación que le genera poder pelear a través de la pantalla de la TV.

Soledad Rodríguez TyC boxeo Televisión
Noticias relacionadas
Talleres Blanco recibirá a La Paz Hockey por la Zona Ascenso B 1 del Torneo Dos Orillas.

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Boca en un buen momento.

Boca recibe a Independiente en La Bombonera con el objetivo de afianzarse

patronato abre la fecha con la obligacion de ganar

Patronato abre la fecha con la obligación de ganar

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

Ver comentarios

Lo último

Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Es el calco, su asesinato no enseñó nada: el abuelo de Lucio Dupuy sobre la muerte de Ángel López

"Es el calco, su asesinato no enseñó nada": el abuelo de Lucio Dupuy sobre la muerte de Ángel López

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Ultimo Momento
Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Es el calco, su asesinato no enseñó nada: el abuelo de Lucio Dupuy sobre la muerte de Ángel López

"Es el calco, su asesinato no enseñó nada": el abuelo de Lucio Dupuy sobre la muerte de Ángel López

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Policiales
Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Muerte de joven agente: Nunca fue sancionada, dijo ex jefe de policía de Chajarí

Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Ovación
Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

La provincia
Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

En Concordia piden por arreglos en escuela secundaria

En Concordia piden por arreglos en escuela secundaria

Dejanos tu comentario