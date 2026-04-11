Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Será el 9 de mayo. Incluye traslado en bus, desayuno, asistencia médica y excursiones. El Amparo Maternal asiste a más de 100 niños en Paraná

El Ampato Maternal de Paraná acompaña a más de un centenar de niños en Paraná

Con una tarea sostenida en el tiempo y enfocada en la atención integral de la infancia, el Amparo Maternal de Paraná impulsa una nueva iniciativa solidaria para fortalecer su labor: la organización de un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, previsto para el próximo 9 de mayo. La propuesta, abierta a toda la comunidad, contempla traslado en ómnibus, desayuno, asistencia médica y un recorrido turístico por algunos de los principales puntos de la capital del país, antes de arribar al predio ferial. La actividad busca reunir fondos que permitan acompañar el desarrollo cotidiano de la institución, que asiste a más de un centenar de niños de entre 2 y 5 años.

El Amparo Maternal, ubicado en calle 25 de Junio 320, cumple una función clave en el entramado social de la ciudad. Allí concurren niños de distintos barrios, en muchos casos hijos de familias trabajadoras o en situación de vulnerabilidad, que encuentran en este espacio no sólo contención, sino también alimentación y acompañamiento educativo.

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Uno de los pilares de la tarea que se desarrolla en el lugar es la alimentación. Cada jornada, los niños reciben desayuno, una colación a media mañana –que suele incluir frutas o yogur– y el almuerzo. Este último se elabora bajo la supervisión de una nutricionista, con el objetivo de garantizar una dieta equilibrada, especialmente teniendo en cuenta que, para muchos de los chicos, se trata de la comida principal del día. “A veces es la única comida que tienen, por eso cuidamos mucho la calidad nutricional”, contó a UNO Claudia Izaguirre, presidenta del Amparo Maternal.

Amparo Maternal El Amparo Maternal asiste a más de un centenar de niños de entre 2 y 5 años.

Trayectoria del Amparo Maternal

El Amparo Maternal funciona en Paraná desde 1908. Se trata de una institución socioeducativa que brinda acompañamiento integral a la primera infancia, especialmente a aquellos provenientes de contextos vulnerables. Asisten tanto hijos de madres trabajadoras como niños con diversas problemáticas sociales, algunos de ellos derivados o acompañados por organismos estatales.

El funcionamiento de la institución se sostiene a partir de una red de articulación entre distintos actores. Es gestionada por una comisión –antes conocida como Patronato de Señoras–, pero trabaja en conjunto con el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el sistema de comedores escolares.

A través de estos vínculos, se financian los salarios docentes y se brinda acompañamiento profesional en situaciones complejas. “Las maestras son fundamentales. Están muy comprometidas y son quienes detectan muchas de las problemáticas”, destacó Izaguirre. El equipo se completa con psicopedagogos, personal del COPNAF y directivos que sostienen un trabajo minucioso y constante.

Actualmente hay alrededor de 110 chicos inscriptos, con una asistencia diaria que ronda entre los 70 y 80, dependiendo de distintos factores: el clima o las condiciones familiares inciden en la presencia cotidiana. A pesar de una leve disminución vinculada a la baja natalidad, las salas están completas y existe lista de espera.

Historia de la institución

El origen del Amparo Maternal se remonta a una necesidad concreta: brindar protección a madres y niños en contextos vulnerables. Con el paso del tiempo, la institución fue transformándose y adaptándose a nuevas realidades.

En 1966 adoptó su denominación actual y, más recientemente, actualizó su estructura formal. “El estatuto era muy antiguo y sólo permitía la participación de mujeres en la comisión. El año pasado lo modificamos y ahora pueden integrarse hombres también”, explicó Izaguirre. El cambio también implicó una actualización en la identidad institucional, que pasó a definirse como “institución socioeducativa”.

Uno de los aspectos más desafiantes es el financiamiento. El Amparo Maternal no cobra cuota a las familias, por lo que gran parte de sus recursos provienen de actividades solidarias y aportes voluntarios.

Ampato Maternal El Ampato Maternal de Paraná acompaña a más de un centenar de niños en Paraná

“Todo se hace a pulmón”, afirmó la presidenta. En ese marco, la institución organiza distintas iniciativas: campañas de socios –con un aporte anual de 60.000 pesos, que puede abonarse en cuotas–, venta de productos caseros como alfajores y pasteles, y participación en propuestas como el bus turístico de la ciudad.

A esto se suma el mantenimiento edilicio. “La casa es muy antigua y requiere arreglos constantes”, señaló Izaguirre, dando cuenta de los múltiples frentes que deben atender.

Detalles del viaje

El viaje a la Feria del Libro tiene un costo de 150.000 pesos en servicio cama –quedan pocas plazas disponibles– y 130.000 en semicama. Existe la posibilidad de abonar en dos cuotas: una seña inicial y el saldo en los primeros días de mayo.

Izaguirre comentó que la salida está programada para la madrugada del sábado 9 de mayo, con llegada a Buenos Aires por la mañana. El itinerario incluye desayuno, un recorrido turístico por puntos emblemáticos como La Boca, la Casa Rosada y el Obelisco y, finalmente, la visita a la Feria.

“Hace tres o cuatro años que venimos realizando estos viajes, así que ya tenemos experiencia”, explicó.

También mencionó que la salida será desde la Terminal de Ómnibus de Paraná, en horario estimado de la una de la madrugada. Una vez confirmados los detalles, se organizará un grupo de WhatsApp para coordinar horarios y puntos de encuentro, especialmente durante la estadía en la feria, donde cada participante podrá recorrer libremente.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 343 540 979 o acercarse a la sede de la institución, de lunes a viernes de 8 a 13.

Mucho más que un viaje

Más allá de la experiencia cultural, la propuesta encierra un objetivo mayor: sostener una red de cuidado que impacta directamente en la vida de decenas de niños y sus familias.

“El aporte de la comunidad es clave para que podamos seguir”, subrayó Izaguirre. En ese sentido, cada pasaje vendido representa no sólo un asiento rumbo a Buenos Aires, sino también una contribución concreta a una tarea silenciosa, cotidiana y profundamente transformadora que apuesta al futuro desde la infancia.