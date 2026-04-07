¿Empezó la danza de nombres en Patronato?

En Patronato deben definir al sucesor de Rubén Forestello y ya empezaron a salir algunas posibles opciones.

Germán Noce, uno de los nombres que habría sonado en Patronato.

Conocida la salida de Rubén Forestello como consecuencia de los malos resultados, en Patronato deben definir al sucesor del Yagui para hacerse cargo del Santo en el resto de la temporada 2026 de la Primera Nacional. Mientras tanto, Marcelo Candia dirigirá al equipo el sábado, contra Almagro.

Y como siempre sucede cada vez que un club se queda sin entrenador, inmediatamente empiezan a aparecer nombres de DTs. Algunos que realmente interesan a la dirigencia y otros que ofrecen sus propuestas.

Los técnicos que sonaron en Patronato

En barrio Villa Sarmiento hay apellidos que se repiten cuando el banco de suplentes está vacante. Varios hinchas expresan su deseo de que le ratifiquen la confianza a Candia. Además, habrían surgido dos caras conocidas que tuvieron exitosos pasos por el Negro de calle Grella: Marcelo Fuentes e Iván Delfino sonaron por lo bajo, pero sin demasiada fuerza.

Como nuevas opciones, gustarían las alternativas de Sebastián Méndez y Fernando Quiroz, quienes estuvieron con trabajo hasta hace poco. El Gallego dejó recientemente Juventud de las Piedras de Uruguay, mientras que Teté estuvo en Gimnasia y Tiro de Salta.

Un tapado que apareció fue Germán Noce, quien ya trabajó en Patrón como ayudante de Gustavo Álvarez en 2020 y cuenta con una importante trayectoria trabajando junto con José María Bianco, además de encabezar un importante proyecto integral en Juventud Antoniana de Salta.

Lo cierto es que se vienen horas decisivas en la entidad Rojinegra, ya que deberá elegir al nuevo conductor, que tendrá el difícil desafío de enderezar el rumbo que comenzó torcido.