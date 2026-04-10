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Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

El gobierno provincial implementó nuevas herramientas para optimizar los procesos de control interno y avanzar en la digitalización de la gestión pública.

10 de abril 2026 · 18:33hs
Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado.

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado.

El gobierno de Entre Ríos anunció el fortalecimiento de los procesos de control y auditoría mediante herramientas tecnológicas. La iniciativa, impulsada por áreas de modernización, busca mejorar la transparencia, optimizar recursos y avanzar en la digitalización del Estado en toda la provincia.

La Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, capacitó este viernes al personal del Tribunal de Cuentas en el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La herramienta es estratégica en el proceso de digitalización del Estado entrerriano.

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La instancia de formación se enmarca en el proceso de modernización que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, orientado a consolidar la gestión electrónica de los expedientes, mejorar la calidad institucional y fortalecer los mecanismos de control a partir de herramientas digitales que aportan transparencia y trazabilidad.

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

tribunal de cuentas 1
Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado.

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado.

La actividad tuvo como objetivo brindar una introducción clara y operativa al sistema, fortaleciendo la comprensión sobre la documentación digital, su validez jurídica, estructura y funcionamiento dentro del proceso administrativo, especialmente en su aplicación a tareas de auditoría.

Durante la jornada se abordaron los principales aspectos del GDE, su rol en la transformación del Estado entrerriano y el avance del proceso de digitalización en la provincia. Asimismo, se trabajó sobre los módulos implementados -Comunicaciones Oficiales (CCOO), Generador de Documentos Oficiales (GEDO) y Expediente Electrónico (EE) -, haciendo foco en su integración dentro del circuito administrativo y en la lógica de construcción del expediente electrónico.

También se brindaron precisiones sobre el marco normativo vigente que respalda la validez de la documentación digital y se profundizó en los distintos tipos documentales que conforman un expediente. En el plano práctico, los auditores se formaron en el uso del sistema para la consulta de expedientes, la lectura e interpretación de documentos, el seguimiento de actuaciones, la trazabilidad de los trámites y su vinculación con los procesos renditivos, aspectos clave para el trabajo de control.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó que "el GDE es una herramienta central para ordenar la gestión, garantizar transparencia y mejorar la trazabilidad de cada actuación administrativa" y agregó que "seguir fortaleciendo las capacidades de los organismos de control es un paso fundamental para consolidar un Estado moderno, eficiente y confiable".

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, señaló que "la incorporación y el uso adecuado de estas herramientas fortalecen nuestras capacidades de control y nos permiten adaptarnos a un esquema de gestión cada vez más digital", y remarcó que "la capacitación permanente resulta clave para mejorar la calidad de las auditorías".

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