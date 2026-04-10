En La Paz, más de 50 atletas de todo el país y del exterior afrontarán el recorrido que incluye natación (6 km), ciclismo (180 km) y pedestrismo (42 km).

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

Este sábado, la ciudad de La Paz será nuevamente escenario del IronPaz , uno de los triatlones de larga distancia más exigentes de la región. La competencia, que tendrá su edición número 29, reunirá a más de 50 atletas de distintos puntos del país y del exterior, quienes deberán afrontar un recorrido extremo compuesto por 6 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 de pedestrismo.

El evento, que se desarrollará en distintos sectores de la ciudad y sus alrededores, no solo pondrá a prueba los límites físicos de los competidores, sino que también volverá a posicionar a La Paz como un punto de referencia dentro del calendario nacional. La largada está prevista para las 7 de la mañana aproximadamente.

Con el río Paraná como escenario principal, rutas renovadas y circuitos urbanos cargados de acompañamiento popular, el IronPaz se consolida como una competencia que combina exigencia deportiva con un fuerte sentido comunitario. En ese contexto, la organización ultimó detalles durante los últimos meses para garantizar el desarrollo de una jornada que promete ser, una vez más, inolvidable.

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En diálogo con UNO, uno de los organizadores del evento, Edgar Frutos, destacó el valor que tiene esta competencia tanto para la ciudad como para quienes la llevan adelante.

“Representa muchísimas cosas. Por empezar, la humildad, el esfuerzo y el corazón que se pone en esta competencia, que es muy elegida por ese mismo motivo”, señaló. En ese sentido, remarcó que el espíritu del evento se mantiene desde sus inicios: “Así lo hacía el fundador, Juan Ridruejo, y hoy lo seguimos con los mismos pilares”.

El crecimiento del IronPaz ha sido sostenido en los últimos años, incluso en un contexto económico complejo. “Hace cinco años éramos muy pocos. En 2022 había apenas 10 en la largada, el año pasado fueron 80 y este año estamos en 50. Vamos avanzando a pesar de todo y con el sueño de llegar a los 100 competidores”, explicó.

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

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Para esta edición, la convocatoria volvió a ser amplia y diversa. “Es una emoción tener corredores de distintas ciudades, provincias y países. Tenemos representantes de Uruguay y también de Estados Unidos, lo que habla del alcance que está teniendo el evento”, agregó.

Detrás de la competencia hay una estructura que, aunque pequeña, trabaja intensamente. “Somos dos los que estamos a cargo, pero hay muchísima gente que nos ayuda. Cada año recibimos más apoyo porque ven el esfuerzo que hacemos con lo poco que tenemos”, sostuvo.

Identidad propia. El recorrido del IronPaz mantendrá el formato de la edición anterior, con tres disciplinas que presentan desafíos bien marcados. La natación se desarrollará en el río Paraná, el ciclismo se disputará en rutas recientemente mejoradas y el pedestrismo atravesará distintos sectores de la ciudad.

“Las tres disciplinas son exigentes, cada una tiene lo suyo. Pero lo más lindo es que el pedestrismo pasa por barrios donde los vecinos salen a alentar. Eso le da un plus que no se encuentra en todos lados”, explicó Frutos.

Esa cercanía con el público es uno de los aspectos más valorados por los participantes. “Muchos corredores destacan el cariño de la gente, el aliento constante y los paisajes. Eso los sorprende y los hace volver”, indicó.

Impacto en la ciudad. Más allá de lo deportivo, el IronPaz también genera un impacto directo en la ciudad. En los días previos, es habitual ver a los atletas recorriendo La Paz, lo que se traduce en movimiento para el sector turístico y gastronómico.

“Muchos llegan antes, pasean por la ciudad y eso se nota. Hay alojamientos y locales gastronómicos que incluso ofrecen descuentos a los competidores. Eso genera un beneficio para todos”, destacó el organizador.

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

IronPaz 1 IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

El evento no solo convoca a deportistas, sino también a familiares y acompañantes, lo que amplía aún más el alcance económico y social de la competencia.

Un triatlón distinto. Uno de los puntos que distingue al IronPaz de otras competencias es el trato cercano con los atletas. “Nosotros conocemos a cada uno, estamos en contacto permanente. Eso no pasa en todos lados”, afirmó Frutos.

Además, el costo de inscripción es otro de los factores que lo posicionan como una alternativa accesible dentro del calendario. “Sabemos el sacrificio que implica prepararse para esto, porque también somos corredores. Por eso tratamos de que sea lo más accesible posible”, explicó.

Esa combinación de cercanía, organización y accesibilidad hace que muchos elijan La Paz para vivir su primera experiencia en larga distancia. “Hay muchos debutantes que vienen a hacer su primer full acá. Buscan cumplir el sueño de llegar a la meta en un ambiente familiar”, agregó.

Con casi tres décadas de historia, el IronPaz se mantiene vigente y en crecimiento, sostenido por el esfuerzo de sus organizadores y el acompañamiento de la comunidad. En un escenario natural privilegiado y con una identidad marcada, la competencia se prepara para escribir un nuevo capítulo en La Paz, donde el desafío no es solo deportivo, sino también personal.