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Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

En este capítulo del Torneo Regional del Litoral, Estudiantes recibirá a Old Resian y Rowing visitará a Duendes. En segunda, Tilcara recibirá a Alma Juniors.

11 de abril 2026 · 09:51hs
El grueso de los partidos del Torneo Regional del Litoral están programados para las 16.

Prensa Rowing

El grueso de los partidos del Torneo Regional del Litoral están programados para las 16.

Se disputará en la tarde de este sábado la segunda fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral (TRL), el certamen interuniones organizado en conjunto por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR).

El grueso de los partidos de la Primera está programado para las 16, con la excepción del choque entre Gimnasia y Esgrima de Rosario con Santa Fe Rugby Club, que se iniciará a las 17 y será televisado por DirecTV Sports.

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Por el lado de los equipos paranaenses, Estudiantes recibirá a Old Resian, mientras que Rowing visitará a Duendes en Rosario.

Los partidos serán: Universitario (Rosario)-Jockey (Venado Tuerto), Jockey (Rosario)-CRAI, Duendes-Rowing, Estudiantes-Old Resian, GER-Santa Fe RC (televisado desde las 17).

Las posiciones son: Santa Fe RC 5 puntos; GER, Estudiantes, Jockey (VT) y Duendes 4; CRAI, Old Resian y Jockey (R) 1; Rowing y Universitario (R) 0.

En Segunda del Torneo Regional del Litoral

También se jugarán los duelos de la segunda fecha del segundo estamento del TRL, en la que Tilcara hará su presentación como local recibiendo a Alma Juniors de Esperanza.

Los partidos serán: Tilcara-Alma Juniors, Cha Roga-Los Caranchos, La Salle-Universitario (Santa Fe), Los Pampas-Provincial, Gimnasia-CRAR y Regatas/Belgrano-Logaritmo.

Las posiciones: Alma Juniors, Tilcara, Universitario (SF), Los Caranchos y Provincial 5 puntos; Logaritmo 4; La Salle, Cha Roga, CRAR, Gimnasia (P),Regatas/Belgrano y Los Pampas 0.

Torneo Regional del Litoral Estudiantes Rowing Tilcara
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