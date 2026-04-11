"Es el calco, su asesinato no enseñó nada": el abuelo de Lucio Dupuy sobre la muerte de Ángel López

Ángel López, de 4 años, falleció el pasado 5 de abril y su madre es investigada por el deceso. Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy, comparó los casos.

Ramón Dupuy -el abuelo de Lucio Dupuy, que fue asesinado hace cuatro años en manos de su madre y su pareja quienes le propiciaron una fuerte golpiza- sostuvo que el caso de su nieto “es el calco” de la historia de Ángel Lopez, el menor chubutense que murió el pasado 5 de abril e investigan a su mamá por el hecho.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el familiar de Lucio relató que está “muy atravesado” y explicó: “Es el calco de Lucio, su asesinato no enseñó nada y la lucha que tenemos nosotros hace cuatro años tampoco sirvió”.

Esta “lucha” viene de la mano con la insistencia de que se cumpla la “Ley Lucio”, que fue aprobada en 2023, apunta a capacitar de modo obligatorio a todos los funcionarios que trabajan con infancias, fortalecer los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre organismos provinciales y nacionales.

“No maté a mi hijo”.

Por su parte, Lopez, el pequeño de 4 años fue encontrado sin signos vitales en su vivienda de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, murió en el hospital y Mariela Altamirano, la mamá del niño, es investigada por el hecho, incluso, en declaraciones públicas recientes, debió asegurar: “No maté a mi hijo”.

El relato de la mujer indicó: “Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar al baño y vimos que ya se había hecho pis y le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

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"Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida", enfatizó y relató que salieron a la calle gritando con Ángel en brazos, pero cuando llegaron al hospital le informaron que "tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno".

Denuncias

Sin embargo, la principal hipótesis apunta a las denuncias que realizó el papá del niño y su entorno. Ahora, esa conjetura toma más fuerza luego de que las primeras pericias confirmen que el menor tenía lesiones internas en la cabeza.

En medio de la causa, se ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre donde habrían incautado celulares y otros elementos de interés para la investigación.