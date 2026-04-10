Se concretó en Villaguay un operativo policial permitió desarticular un punto de venta de drogas, con secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y la detención del principal sospechoso.
Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay
En un allanamiento en Villaguay se secuertó drogas, celular, elementos de corte y unos $400.000. Cuatro identificados y un detenido
El procedimiento fue llevado adelante durante la madrugada por efectivos de la División Drogas Peligrosas junto al Grupo Especial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566, bajo las directivas de la Justicia local.
COCAÍNA, MARIHUANA Y CASI $400.000 SECUESTRADOS
Durante el allanamiento, los uniformados encontraron una significativa cantidad de droga lista para su comercialización:
* Más de 37 gramos de cocaína, fraccionada en envoltorios listos para su comercialización.
* Más de 158 gramos de marihuana.
* Semillas de cannabis.
* Elementos utilizados para el fraccionamiento.
* Un teléfono celular clave para la investigación.
Las autoridades no descartan que el dinero esté directamente vinculado a la actividad ilícita.
CUATRO PERSONAS IDENTIFICADAS Y UN DETENIDO.
En el lugar fueron identificadas cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), mientras que un masculino fue detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia.
INVESTIGACIÓN EN CURSO Y POSIBLES DERIVACIONES
El operativo, que se extendió durante varias horas, forma parte de una investigación más amplia que busca desarticular redes de comercialización de drogas a nivel local.