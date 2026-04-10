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Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

En un allanamiento en Villaguay se secuertó drogas, celular, elementos de corte y unos $400.000. Cuatro identificados y un detenido

10 de abril 2026 · 13:54hs
En un allanamiento en Villaguay se secuertó drogas

En un allanamiento en Villaguay se secuertó drogas, celular, elementos de corte y unos $400.000. Cuatro identificados y un detenido

Se concretó en Villaguay un operativo policial permitió desarticular un punto de venta de drogas, con secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y la detención del principal sospechoso.

El procedimiento fue llevado adelante durante la madrugada por efectivos de la División Drogas Peligrosas junto al Grupo Especial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566, bajo las directivas de la Justicia local.

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COCAÍNA, MARIHUANA Y CASI $400.000 SECUESTRADOS

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron una significativa cantidad de droga lista para su comercialización:

* Más de 37 gramos de cocaína, fraccionada en envoltorios listos para su comercialización.

* Más de 158 gramos de marihuana.

* Semillas de cannabis.

* Elementos utilizados para el fraccionamiento.

* Un teléfono celular clave para la investigación.

Las autoridades no descartan que el dinero esté directamente vinculado a la actividad ilícita.

CUATRO PERSONAS IDENTIFICADAS Y UN DETENIDO.

En el lugar fueron identificadas cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), mientras que un masculino fue detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y POSIBLES DERIVACIONES

El operativo, que se extendió durante varias horas, forma parte de una investigación más amplia que busca desarticular redes de comercialización de drogas a nivel local.

Allanamiento Villaguay Drogas detenido
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