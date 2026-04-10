El hospital San Martín de Paraná inauguró obras en el área de Hospital de Día y Farmacia, con el objetivo de mejorar la atención y los tratamientos oncológicos.

Este viernes, autoridades de Salud del Gobierno Provincial inauguraron las obras realizadas en el servicio Hospital de Día y Farmacia Oncológica del hospital San Martín de Paraná. Estos trabajos buscan fortalecer la atención de pacientes oncológicos y mejorar las condiciones de seguridad en los tratamientos.

Con la intervención, que comenzó en 2023, el nosocomio de referencia de la provincia logró transformar un espacio limitado en una unidad de alta complejidad que cumple con los estándares de seguridad para la manipulación de fármacos citostáticos, asegurando la protección del personal y la esterilidad de los procesos.

En el acto oficial de inauguración, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, explicó: "Esta obra surge a partir de una refuncionalización del proyecto original de toda la torre. Con el correr del tiempo las necesidades pueden ir evolucionando, cambiando, y en ese momento, esto era una necesidad, así que se refuncionalizó el proyecto para que hoy tengamos este Hospital de Día y toda un área conexa, afín a la especialidad, que cuenta con plenas condiciones técnicas y funcionales para brindar un entorno seguro, tanto para el personal de salud como para los pacientes".

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

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A su turno, el director general de Hospitales, Mauro González, destacó que el espacio "mejora no sólo la calidad de atención al paciente, sino también el tiempo y la forma de trabajo del equipo de salud. Esto implicó un soporte técnico de bioingenieros, ingenieros, arquitectos, y, a la vez, de diferentes especialistas del campo de la salud que intervienen en estos tratamientos".

Por su parte, la directora del hospital San Martín, María Emilia Sattler, señaló que el proyecto se inició en 2023, avanzando "en diferentes etapas hasta cumplirlo, lo que demuestra una planificación estratégica y continua que nos ha permitido llegar a este resultado". Asimismo, precisó que anteriormente el hospital estaba trabajando con una sola cabina de seguridad biológica para la preparación de las drogas citotóxicas que se infunden en las quimioterapias. "Hoy estamos inaugurando la nueva farmacia oncológica, que cuenta con dos campanas, lo que nos permite ampliar la capacidad de respuesta a la alta demanda de estos pacientes", concluyó.

Asimismo, las autoridades pusieron de relieve el compromiso de las y los trabajadores y profesionales en optimizar los recursos financieros en un proyecto de remodelación integral que incluyó la inversión funcional del circuito original de preparación de citostáticos; la ampliación del área hacia el patio de servicio; y la optimización de recursos, para lograr la eficiencia técnica con la mínima intervención sobre lo ya construido. En este proceso intervinieron cuadrillas propias del hospital para realizar tareas de albañilería, reparaciones y pintura, lo que permitió un ahorro sustancial en mano de obra, concentrando la inversión en contratos críticos y materiales de alta calidad.

La gestión incluyó la provisión integral de mobiliario especializado para el Hospital de Día y la Farmacia Oncológica, garantizando equipamiento ergonómico y sanitario de primer nivel. El primero cuenta con sillones de quimioterapia de alta complejidad y espacios diseñados para brindar confort y seguridad a las y los pacientes, mientras que la segunda dispone de mobiliario y sistemas acordes a la normativa vigente, asegurando condiciones óptimas para la preparación de medicación en entornos controlados.