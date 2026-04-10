Uno Entre Rios | La Provincia | San Martín

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

El hospital San Martín de Paraná inauguró obras en el área de Hospital de Día y Farmacia, con el objetivo de mejorar la atención y los tratamientos oncológicos.

10 de abril 2026 · 18:41hs
Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Este viernes, autoridades de Salud del Gobierno Provincial inauguraron las obras realizadas en el servicio Hospital de Día y Farmacia Oncológica del hospital San Martín de Paraná. Estos trabajos buscan fortalecer la atención de pacientes oncológicos y mejorar las condiciones de seguridad en los tratamientos.

Con la intervención, que comenzó en 2023, el nosocomio de referencia de la provincia logró transformar un espacio limitado en una unidad de alta complejidad que cumple con los estándares de seguridad para la manipulación de fármacos citostáticos, asegurando la protección del personal y la esterilidad de los procesos.

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado.

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

En el acto oficial de inauguración, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, explicó: "Esta obra surge a partir de una refuncionalización del proyecto original de toda la torre. Con el correr del tiempo las necesidades pueden ir evolucionando, cambiando, y en ese momento, esto era una necesidad, así que se refuncionalizó el proyecto para que hoy tengamos este Hospital de Día y toda un área conexa, afín a la especialidad, que cuenta con plenas condiciones técnicas y funcionales para brindar un entorno seguro, tanto para el personal de salud como para los pacientes".

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

hospital san martin obras 1
Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

A su turno, el director general de Hospitales, Mauro González, destacó que el espacio "mejora no sólo la calidad de atención al paciente, sino también el tiempo y la forma de trabajo del equipo de salud. Esto implicó un soporte técnico de bioingenieros, ingenieros, arquitectos, y, a la vez, de diferentes especialistas del campo de la salud que intervienen en estos tratamientos".

Por su parte, la directora del hospital San Martín, María Emilia Sattler, señaló que el proyecto se inició en 2023, avanzando "en diferentes etapas hasta cumplirlo, lo que demuestra una planificación estratégica y continua que nos ha permitido llegar a este resultado". Asimismo, precisó que anteriormente el hospital estaba trabajando con una sola cabina de seguridad biológica para la preparación de las drogas citotóxicas que se infunden en las quimioterapias. "Hoy estamos inaugurando la nueva farmacia oncológica, que cuenta con dos campanas, lo que nos permite ampliar la capacidad de respuesta a la alta demanda de estos pacientes", concluyó.

Asimismo, las autoridades pusieron de relieve el compromiso de las y los trabajadores y profesionales en optimizar los recursos financieros en un proyecto de remodelación integral que incluyó la inversión funcional del circuito original de preparación de citostáticos; la ampliación del área hacia el patio de servicio; y la optimización de recursos, para lograr la eficiencia técnica con la mínima intervención sobre lo ya construido. En este proceso intervinieron cuadrillas propias del hospital para realizar tareas de albañilería, reparaciones y pintura, lo que permitió un ahorro sustancial en mano de obra, concentrando la inversión en contratos críticos y materiales de alta calidad.

La gestión incluyó la provisión integral de mobiliario especializado para el Hospital de Día y la Farmacia Oncológica, garantizando equipamiento ergonómico y sanitario de primer nivel. El primero cuenta con sillones de quimioterapia de alta complejidad y espacios diseñados para brindar confort y seguridad a las y los pacientes, mientras que la segunda dispone de mobiliario y sistemas acordes a la normativa vigente, asegurando condiciones óptimas para la preparación de medicación en entornos controlados.

San Martín Paraná Hospital Servicio
Noticias relacionadas
Destacan que las condiciones edilicias son un verdadero peligro para los alumnos que asisten a diario.

En Concordia piden por arreglos en escuela secundaria

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en alerta. Denuncian que el municipio no los tuvo en cuenta en los pliegos de licitación del estacionamiento medido

Tarjeteros de Paraná denuncian que el nuevo sistema de estacionamiento no los incluye

entre laberintos y lecturas, la plaza borges redefine un sector de la ciudad

Entre laberintos y lecturas, la plaza Borges redefine un sector de la ciudad

El Rotary Club de Paraná realiza numerosas obras para la comunidad

El Rotary Club de Paraná cumplió 98 años de servicio y compromiso con la comunidad

Ver comentarios

Lo último

Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Salieron los primeros giros en Concordia

Salieron los primeros giros en Concordia

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Ultimo Momento
Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Salieron los primeros giros en Concordia

Salieron los primeros giros en Concordia

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Policiales
Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Muerte de joven agente: Nunca fue sancionada, dijo ex jefe de policía de Chajarí

Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Concordia: secuestraron casi un kilo de cocaína y detuvieron a tres hombres

Concordia: secuestraron casi un kilo de cocaína y detuvieron a tres hombres

Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Ovación
Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Salieron los primeros giros en Concordia

Salieron los primeros giros en Concordia

La Acrobacia en telas es una disciplina que crece en Paraná

La Acrobacia en telas es una disciplina que crece en Paraná

Agustín Asmu formará parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Agustín Asmu formará parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud

APB: Ciclista no detiene su onda verde

APB: Ciclista no detiene su onda verde

La provincia
Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

En Concordia piden por arreglos en escuela secundaria

En Concordia piden por arreglos en escuela secundaria

Tarjeteros de Paraná denuncian que el nuevo sistema de estacionamiento no los incluye

Tarjeteros de Paraná denuncian que el nuevo sistema de estacionamiento no los incluye

Dejanos tu comentario