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"A Don Salvador", una oda folklórica que atraviesa fronteras

Salvador Vargas es un hombre de Villaguay que atravesó la vida de Luis Cesar Barros. El cantautor expresó a través de una canción su gran amistad.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

11 de abril 2026 · 15:39hs
A Don Salvador

"A Don Salvador", una oda folklórica que atraviesa fronteras

Luis Cesar Barros se dedica a crear letras que expresen de algún modo todo lo vivido en su camino. Son temas musicales que relatan la vida y obra de entrerrianos que lo marcaron. Esta no es una excepción. “A Don Salvador” relata la perspectiva que tiene Barros sobre aquel villaguayense Salvador Vargas que marcó la vida del cantautor.

A Don Salvador

“Hace ya mucho tiempo en mis años de muchachito, tendría alrededor de quince o dieciséis años viviendo en Villa Domínguez era toda una fiesta llegar hasta Villaguay con mi guitarra a cuesta y casi siempre lo encontraba a Salvador Vargas que andaba con su acordeón dos hileras, su verdulera, nos saludábamos y siempre íbamos a alguna cantina de algún bar a tocar un rato y alegrarnos el alma”, contó a UNO.

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A Don Salvador

La música es lugar de encuentro y eso fue lo que marcó la creativa idea de Barros para poder crear una canción que sea reflejo de amistad y motivo de unión: “Pasó el tiempo y luego nos volvimos a encontrar con Salvador Vargas en los festivales de Federal, entre el público, y recientemente nos hemos encontrado en Villaguay varias veces, incluso en su Tapera embrujada, El Cielo del albañil”.

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Pero las fronteras son casi nulas ya que ambos amigos del folklóre litoraleño se cruzaron en otras zonas de la provincia de Entre Ríos: “Hemos tocado juntos como hace tanto en la ciudad de Paraná, en el Rancho de Los Merlo en San Benito por lo que me nació el deseo de continuar la historia de Salvador Vargas, la que maravillosamente Antonio Tarragó Ros y Teresa Parodi pintaron en su chamamé El Cielo del Albañil desde Buenos Aires, sentí la necesidad de contar la historia actual de Salvador en su pueblo Villaguay y en su como él la llama, Tapera Embrujada”, precisó.

Canción a un amigo

En tu pueblo Villaguay.

Como siempre lo esperabas.

“El cielo del albañil”.

Es La Tapera Embrujada.

Albañil de manos nobles.

Constructor de sueños fiel.

Levantando con firmeza.

Cada pared de su ayer.

Y volviste a Villagua.

Buscando tu Paraisal.

La estancia que fue testigo

De tu esfuerzo sin igual.

A la hora, el copetín.

Seguro que vas a estar.

En la cantina.

Del club Deportivo Villaguay.

Charlando con los amigos que la vida te brindó,

recordando viejos tiempos

con un vino y tu acordeón.

Y en la radio un chamamé

siempre vamos a escuchar

con un sapukay bien fuerte

que haga vibrar Villaguay.

Salvador canción Folklore Música fronteras
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