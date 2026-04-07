Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Forestello cerró el ciclo menos eficiente en Patronato

El DT finalizó su segundo paso por Patronato con el porcentaje de puntos más bajo en la historia reciente. Obtuvo el 23,80 por ciento de las unidades.

7 de abril 2026 · 11:53hs
Rubén Forestello

Prensa Patronato

Rubén Forestello, ex-DT de Patronato

La derrota de Patronato por 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy, el domingo por la tarde, marcó el final del segundo ciclo de Rubén Forestello al frente del equipo. Tras el encuentro, el entrenador acordó su salida anticipada de la institución de barrio Villa Sarmiento.

Embed

El paso del técnico nacido en Realicó, La Pampa, estuvo muy por debajo de las expectativas. En los siete partidos oficiales que dirigió, el equipo nunca logró consolidar una identidad de juego ni sostener resultados.

Forestello  dejó Patronato.

Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

horas clave para el futuro de forestello en patronato

Horas clave para el futuro de Forestello en Patronato

Números que preocupan en Patronato

Los datos reflejan con claridad el rendimiento del equipo:

Partidos dirigidos: 7

Puntos obtenidos: 5 de 21

Efectividad: 23,80 %

El único triunfo fue ante Colegiales (2-0) en el estadio Grella. Además, sumó dos empates frente a San Martín de Tucumán y Atlanta, ambos como visitante. Las derrotas llegaron ante Gimnasia y Tiro de Salta, Colón de Santa Fe, Quilmes y Gimnasia de Jujuy.

Nota relacionada: Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

Con estos números, el Yagui quedó registrado como el entrenador con menor porcentaje de puntos obtenidos en Patronato durante el profesionalismo.

Superó negativamente el ciclo de Gustavo Álvarez, quien había alcanzado una efectividad del 29,41 % y hasta ahora tenía el registro más bajo.

Con esta campaña Patronato se ubica en el 17° escalón de las posiciones de la Zona B. Junto a Deportivo Maipú de Mendoza se ubican en zona de descenso.

Ranking de DT en el Rojinegro

Iván Delfino (primer ciclo): 64,49 %

Facundo Sava: 53,17 %

Marcelo Fuentes (tercer ciclo): 48,85 %

Diego Osella: 47,91 %

Luis Medero - Claudio Marini: 46,15 %

Gabriel Gómez: 45,71 %

Rodolfo De Paoli: 40,35 %

Rubén Forestello (primer ciclo): 38,77 %

Mario Sciacqua: 37,83 %

Walter Otta: 37,5 %

Marcelo Fuentes (cuarto ciclo): 36,66 %

Juan Pablo Pumpido: 34,34 %

Sergio Lippi: 34,84 %

Iván Delfino (segundo ciclo): 34,04 %

Ricardo Zielinski: 33,33 %

Diego Pozo: 31,81 %

Walter Perazzo: 30,95 %

Gustavo Álvarez: 29,41 %

Rubén Forestello (segundo ciclo): 23,80 %

Los entrenadores que perdieron su cargo en la Primera Nacional

Alfredo Grelak (Quilmes)

Pablo Fornasari (Racing de Córdoba)

Juan Manuel Sara (Estudiantes de Buenos Aires)

Ricardo Pancaldo (Chaco For Ever)

Fernando Quiroz (Gimnasia y Tiro de Salta)

Marcelo Peruggini (San Telmo)

Matías Módolo (Chacarita)

Alexis Matteo (Deportivo Maipú)

Rubén Forestello (Patronato)

Patronato DT Rubén Forestello Primera Nacional
Noticias relacionadas
¿como sigue el camino de patronato en la primera nacional?

¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

primera nacional: ¿como quedaron las posiciones de la zona b?

Primera Nacional: ¿Cómo quedaron las posiciones de la Zona B?

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Patronato cae en La Tacita de Plata.

Patronato perdió en el norte argentino y está en zona de descenso

Ver comentarios

Lo último

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Ultimo Momento
Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Policiales
Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Ovación
Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

La provincia
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

Dejanos tu comentario