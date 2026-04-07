Forestello cerró el ciclo menos eficiente en Patronato

El DT finalizó su segundo paso por Patronato con el porcentaje de puntos más bajo en la historia reciente. Obtuvo el 23,80 por ciento de las unidades.

La derrota de Patronato por 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy, el domingo por la tarde, marcó el final del segundo ciclo de Rubén Forestello al frente del equipo. Tras el encuentro, el entrenador acordó su salida anticipada de la institución de barrio Villa Sarmiento.

El paso del técnico nacido en Realicó, La Pampa, estuvo muy por debajo de las expectativas. En los siete partidos oficiales que dirigió, el equipo nunca logró consolidar una identidad de juego ni sostener resultados.

Comunicado oficial El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica informa que, en la jornada de hoy, se oficializó la desvinculación de Rubén Darío Forestello como director técnico del plantel profesional, mediante un común acuerdo entre las partes. A su vez, se comunica… pic.twitter.com/9LymTLWi7k

Horas clave para el futuro de Forestello en Patronato

Números que preocupan en Patronato

Los datos reflejan con claridad el rendimiento del equipo:

Partidos dirigidos: 7

Puntos obtenidos: 5 de 21

Efectividad: 23,80 %

El único triunfo fue ante Colegiales (2-0) en el estadio Grella. Además, sumó dos empates frente a San Martín de Tucumán y Atlanta, ambos como visitante. Las derrotas llegaron ante Gimnasia y Tiro de Salta, Colón de Santa Fe, Quilmes y Gimnasia de Jujuy.

Con estos números, el Yagui quedó registrado como el entrenador con menor porcentaje de puntos obtenidos en Patronato durante el profesionalismo.

Superó negativamente el ciclo de Gustavo Álvarez, quien había alcanzado una efectividad del 29,41 % y hasta ahora tenía el registro más bajo.

Con esta campaña Patronato se ubica en el 17° escalón de las posiciones de la Zona B. Junto a Deportivo Maipú de Mendoza se ubican en zona de descenso.

Ranking de DT en el Rojinegro

Iván Delfino (primer ciclo): 64,49 %

Facundo Sava: 53,17 %

Marcelo Fuentes (tercer ciclo): 48,85 %

Diego Osella: 47,91 %

Luis Medero - Claudio Marini: 46,15 %

Gabriel Gómez: 45,71 %

Rodolfo De Paoli: 40,35 %

Rubén Forestello (primer ciclo): 38,77 %

Mario Sciacqua: 37,83 %

Walter Otta: 37,5 %

Marcelo Fuentes (cuarto ciclo): 36,66 %

Juan Pablo Pumpido: 34,34 %

Sergio Lippi: 34,84 %

Iván Delfino (segundo ciclo): 34,04 %

Ricardo Zielinski: 33,33 %

Diego Pozo: 31,81 %

Walter Perazzo: 30,95 %

Gustavo Álvarez: 29,41 %

Rubén Forestello (segundo ciclo): 23,80 %

Los entrenadores que perdieron su cargo en la Primera Nacional

Alfredo Grelak (Quilmes)

Pablo Fornasari (Racing de Córdoba)

Juan Manuel Sara (Estudiantes de Buenos Aires)

Ricardo Pancaldo (Chaco For Ever)

Fernando Quiroz (Gimnasia y Tiro de Salta)

Marcelo Peruggini (San Telmo)

Matías Módolo (Chacarita)

Alexis Matteo (Deportivo Maipú)

Rubén Forestello (Patronato)