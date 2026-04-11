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Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Se juega la cuarta fecha de la Zona Campeonato y la tercera de la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas organizado por la Federación Entrerriana de Hockey y ASH.

11 de abril 2026 · 08:52hs
Talleres Blanco recibirá a La Paz Hockey por la Zona Ascenso B 1 del Torneo Dos Orillas.

@ph.susanitaca

Talleres Blanco recibirá a La Paz Hockey por la Zona Ascenso B 1 del Torneo Dos Orillas.

Vuelve la actividad a los sintéticos de la región, con la disputa de un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Por la Zona Campeonato se disputará la cuarta fecha, mientras que también se desarrollará la tercera fecha de la Zona Ascenso. Los partidos de Primera fueron programados para las 17.

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Los partidos del Torneo Dos Orillas de Damas

Zona Campeonato

Universitario de Santa Fe-La Salle

Alma Juniors-Santa Fe RC Azul

Paracao Azul-Talleres Rojo

Estudiantes Blanco-Rowing Azul

El Quillá Azul-Banco Provincial

CRAI-Estudiantes Negro

Zona Ascenso B1

Santa Fe RC Blanco-Tilcara

Talleres Blanco-La Paz Hockey

Capibá-Unión Agrarios Cerrito

Unión-Argentino de San Carlos Centro

Zona Ascenso B2

El Quillá Amarillo-Colón de San Justo

CRAR-Santa Fe RC Rojo

Rowing Blanco-Paracao Amarillo

Estudiantes Amarillo-Argentino de Franck

Torneo Dos Orillas Federación Entrerriana de Hockey Paracao Talleres
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