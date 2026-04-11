Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Se juega la cuarta fecha de la Zona Campeonato y la tercera de la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas organizado por la Federación Entrerriana de Hockey y ASH.

Vuelve la actividad a los sintéticos de la región, con la disputa de un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).