Vuelve la actividad a los sintéticos de la región, con la disputa de un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).
Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas
Se juega la cuarta fecha de la Zona Campeonato y la tercera de la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas organizado por la Federación Entrerriana de Hockey y ASH.
Por la Zona Campeonato se disputará la cuarta fecha, mientras que también se desarrollará la tercera fecha de la Zona Ascenso. Los partidos de Primera fueron programados para las 17.
Los partidos del Torneo Dos Orillas de Damas
Zona Campeonato
Universitario de Santa Fe-La Salle
Alma Juniors-Santa Fe RC Azul
Paracao Azul-Talleres Rojo
Estudiantes Blanco-Rowing Azul
El Quillá Azul-Banco Provincial
CRAI-Estudiantes Negro
Zona Ascenso B1
Santa Fe RC Blanco-Tilcara
Talleres Blanco-La Paz Hockey
Capibá-Unión Agrarios Cerrito
Unión-Argentino de San Carlos Centro
Zona Ascenso B2
El Quillá Amarillo-Colón de San Justo
CRAR-Santa Fe RC Rojo
Rowing Blanco-Paracao Amarillo
Estudiantes Amarillo-Argentino de Franck