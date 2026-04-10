A menos de 24 horas de su inauguración, la Plaza Borges sufrió actos vandálicos que dañaron bancos y generaron preocupación entre vecinos de Paraná.

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

La Plaza Borges de Paraná , inaugurada este jueves con actividades culturales y participación vecinal, fue vandalizada en menos de 24 horas. Desconocidos realizaron pintadas en los bancos del espacio ubicado en Pronunciamiento y San Martín, lo que generó indignación entre vecinos y reavivó el reclamo por mayor cuidado de los espacios públicos.

Durante la jornada inaugural, el espacio había sido escenario de actividades recreativas, propuestas culturales, intervenciones artísticas y plantación de árboles, con una importante participación de familias, instituciones y autoridades municipales.

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Vandalismo plaza borges 2

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. A menos de un día de su habilitación, los bancos del lugar aparecieron vandalizados con pintadas, situación que fue advertida por vecinos de la zona y difundida en redes sociales.

La situación generó indignación y preocupación, especialmente por tratarse de un espacio recientemente recuperado. En ese sentido, vecinos insistieron en la necesidad de reforzar el compromiso ciudadano para preservar este tipo de obras.

Vandalismo plaza borges 1

“Hay que generar conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos”, manifestaron a ElOnce, al tiempo que lamentaron que una plaza nueva haya sido dañada en tan poco tiempo.

El episodio volvió a poner en agenda una problemática recurrente: el deterioro de espacios comunes y la importancia del compromiso social para sostenerlos en el tiempo.

En ese marco, desde la comunidad remarcaron que el desafío no solo pasa por la inversión en infraestructura, sino también por la responsabilidad colectiva de quienes utilizan estos lugares a diario.