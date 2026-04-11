Accidente fatal en Ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ocurrió a la altura del puente sobre el arroyo Manantiales, en el departamento Victoria. Dos autos chocaron de frente y una conductora falleció en el lugar

Un accidente de tránsito con fatal resultado, ocurrió este sábado 11 de abril por la mañana, sobre la Ruta 11, en el departamento Victoria. Una mujer perdió la vida en el siniestro vial que ocurrió a la altura del kilómetro 86.

Según trascendió, a las 10 de este sábado, un auto habría intentado sobrepasar a un camión sobre el puente y se encontró de frente con otro vehículo que circulaba en sentido contrario. El accidente involucró a un Peugeot 206, que circulaba con sentido hacia Paraná, y el cual, chocó de frente con un Peugeot 208, cuyos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al hospital Salaberry de Victoria.

Sobre la baranda del puente

La conductora del primer vehículo, perdió la vida en el lugar, confirmaron fuentes policiales. El impacto fue tan fuerte que el vehículo en el que se trasladaba la mujer que falleció, quedó “montado” sobre la baranda del puente.

accidente fatal ruta 11 (1) Accidente fatal en Ruta 11: dos autos chocaron de frente sobre un puente

Debido al impresionante accidente de tránsito, la policía que trabaja en el lugar, implementó desvíos a la circulación en la rotonda del Aeroclub (Variante Vivanco y Ruta 11), y producto de ello, se han generado demoras importantes en la circulación que se traducen en largas filas de camiones y autos, publica El Once.

Para quienes circulen por la zona, recomiendan que se debería transitar, directamente por Nogoyá, para llegar a Paraná, Diamante o Crespo.