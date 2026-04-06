Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

Rubén Forestello no seguirá al frente de Club Atlético Patronato. Acordaron de común acuerdo la finalización del vínculo.

El ciclo de Rubén Forestello al frente de Club Atlético Patronato llegó a su fin. Luego de una serie de resultados adversos en el inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional, la dirigencia y el entrenador acordaron de común acuerdo la finalización del vínculo.

La derrota por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en condición de visitante fue el golpe que terminó de acelerar una decisión que se venía gestando. El propio Yagui, visiblemente afectado en conferencia de prensa, había dejado entrever la posibilidad de dar un paso al costado: “Veré lo que hago”, deslizó tras el encuentro disputado en el norte del país.

Un inicio que nunca encontró respuestas

El segundo ciclo de Forestello en el Rojinegro nunca logró consolidarse. En siete presentaciones, el equipo sumó apenas cinco puntos sobre 21 posibles, con un balance preocupante: una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Además, convirtió solo tres goles y recibió nueve, números que lo posicionaron en zona de descenso y encendieron las alarmas en barrio Villa Sarmiento.

Más allá de algunos pasajes de buen juego —como los que el propio entrenador destacó tras el cruce ante el conjunto jujeño—, la falta de efectividad y los errores defensivos terminaron inclinando la balanza. “El equipo generó situaciones, pero no las pudimos concretar. Y en esta categoría eso se paga caro”, había analizado Forestello.

Una decisión consensuada

Desde la dirigencia de Patronato sostuvieron durante los últimos días que no se tomarían decisiones apresuradas. Sin embargo, el desgaste deportivo y el creciente malestar de los hinchas terminaron influyendo en la resolución final.

Según pudo saberse, la salida se dio en buenos términos, respetando la relación cercana que el entrenador mantenía tanto con los dirigentes como con el plantel. “Es una persona muy querida en el club, pero entendemos que era necesario descomprimir la situación”, confiaron fuentes cercanas a la institución.

El propio Forestello, en su despedida, asumió la responsabilidad del momento: “Me duele no haber podido revertir este presente. Tengo un gran cariño por el club y siempre voy a desear lo mejor para Patronato”.

Un ciclo marcado por los números

Las estadísticas terminaron siendo determinantes. Este arranque se convirtió en uno de los más flojos en la historia reciente del club dentro del profesionalismo. Solo es superado negativamente por el segundo ciclo de Iván Delfino, quien había sumado cuatro puntos en sus primeros siete partidos.

La falta de resultados, sumada a la presión de pelear en los puestos bajos de la tabla desde el inicio, configuró un escenario complejo que terminó precipitando la salida del DT.

Lo que viene para el Rojinegro

El plantel retomará los entrenamientos en el predio La Capillita, donde comenzará una nueva etapa con la mirada puesta en el compromiso del próximo fin de semana ante Club Almagro, en condición de visitante.

Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda encauzar el rumbo futbolístico y devolverle competitividad a un equipo que, por historia reciente, aspira a ser protagonista en la categoría.

El desafío no será sencillo: Patronato deberá reaccionar rápidamente para salir de la zona comprometida y recuperar la confianza de su gente. El final del ciclo Forestello marca el cierre de una etapa que no cumplió con las expectativas, pero también abre la puerta a una necesaria reconstrucción.

Interino

Marcelo Candia asumirá de forma interina. A la espera de que la dirigencia, encabezada por el presidente Adrián Bruffal, busque un sustituto para Forestello, se dio a conocer que Marcelo Candia tomará las riendas del plantel profesional.

Su primer contrincante será Almagro en la provincia de Buenos Aires, el próximo sábado a las 15:30 horas, según detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Son horas claves para la dirigencia para saber cómo seguirán en el actual torneo de la Primera Nacional de fútbol.