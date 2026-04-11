Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20.

Franco Marizza fue convocado a Los Pumitas para el Rugby Championship M20 y, junto a Basilio Cañas, representa a Entre Ríos en la cita internacional.

El rugby entrerriano vuelve a decir presente en la escena internacional. El tercera línea del Paraná Rowing Club, Franco Marizza, fue confirmado en la lista de Los Pumitas que disputarán el Rugby Championship M20 en Sudáfrica, en lo que representa uno de los mayores logros de su joven carrera.

El certamen se desarrollará en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth y reunirá a las potencias del hemisferio sur: Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Para la provincia, además, la convocatoria tiene un valor especial: junto a Marizza también fue citado Basilio Cañas, del Club Atlético Estudiantes, marcando la presencia de dos entrerrianos en el seleccionado juvenil.

Franco Marizza, convocado a Los Pumitas para el Rugby Championship M20

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Marizza dialogó con el programa Kickoff, que se emite todos los viernes por Radio La Red Paraná, y dejó en claro sus sensaciones tras recibir la noticia.

"El momento en que dieron la lista fue muy particular. Cuando vi mi nombre me quedé en blanco, no caía en el instante. Después, de a poco, fui tomando dimensión, sobre todo cuando empezaron a llegar los mensajes de mi familia, mis amigos y la gente del club", expresó.

El jugador surgido en el Rowing viene de atravesar un proceso exigente. El año pasado había quedado a las puertas de la convocatoria definitiva, pero esta vez logró dar el salto.

"Sentí que evolucioné mucho. Tuve un 2025 complicado por lesiones que me dejaron casi todo el año afuera, pero pude recuperarme, hacer una buena preparación y volver mejor. También trabajé mucho en lo mental, que a este nivel es clave", explicó.

Sobre la reciente concentración en Hindú Club, previa a la confirmación del plantel, detalló: "Fue una concentración corta, pero muy intensa en cuanto a lo técnico. Hubo mucha información y trabajo en los detalles pensando ya en la competencia. También sirvió para fortalecer el grupo, que es fundamental".

En cuanto al desafío que se viene, Marizza no dudó en remarcar la exigencia del torneo: "Nos van a tocar tres rivales durísimos. No hay margen, son todos partidos muy exigentes. Hay que dejar todo en cada uno".

El tercera línea, que se desempeña como ala, también valoró el crecimiento del rugby del litoral, reflejado en la cantidad de jugadores convocados: "Que haya tantos chicos de la región demuestra que se viene trabajando muy bien. Es muy positivo para todos".

Más allá del presente deportivo, el entrerriano mantiene los pies sobre la tierra y proyecta su futuro con equilibrio: "Mi idea es seguir estudiando. El rugby tiene su tiempo y quiero formarme también fuera de la cancha. Después, tratar de llegar lo más lejos posible en el deporte".

Con el respaldo de su familia, el acompañamiento del club y el reconocimiento de toda la comunidad, Marizza se prepara para vivir una experiencia única. Paraná vuelve a estar representada en lo más alto del rugby juvenil, esta vez con dos nombres propios que ilusionan: Franco Marizza y Basilio Cañas.