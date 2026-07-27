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Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

El club aclaró que el delantero quedará apartado “hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”.

27 de julio 2026 · 20:14hs
Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Barracas Central comunicó este lunes que separó del plantel de manera provisoria a Gonzalo Morales, delantero del club que en las últimas horas fue denunciado por violencia de género por su exnovia. Mediante un comunicado, la institución aclaró que Morales quedará apartado “hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”.

En el mismo texto, Barracas Central reafirmó su “absoluto rechazo a toda forma de violencia de género” y renovó su “compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”.

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Denuncia por violencia de género al futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales

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En esa línea, aclaró que seguirá colaborando con las autoridades “en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere”.

¿Qué denunció la ex pareja de Gonzalo Morales, jugador de Barracas Central?

La víctima, de nombre Karen, publicó una serie de fotos en Instagram en las que se la ve golpeada y llena de moretones en distintas partes del cuerpo en distintas ocasiones y sentenció: “Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.

Además, agregó capturas de chats de WhatsApp en las que le reclama a su ex pareja y a la madre de él por lo sucedido.

“Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje”, enfatizó.

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Una publicación compartida por Karen D. (@karenadinna)

Y agregó: “Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que “con plata se arregla todo”, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar."

“Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”, finalizó.

El comunicado de Barracas Central sobre la situación de Gonzalo Morales

El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia.

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