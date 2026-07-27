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Alan Sosa: "Tenemos que comer mierda, ser humildes y trabajar el doble"

El arquero no ocultó su dolor por el presente del equipo, aunque se mostró convencido de que el plantel podrá revertir la situación

27 de julio 2026 · 13:52hs
Alan Sosa: Tenemos que comer mierda, ser humildes y trabajar el doble

Prensa Patronato

Alan Sosa fue el único futbolista de Patronato que habló tras la derrota por 1 a 0 frente a Midland, por la 22ª fecha de la Primera Nacional. El traspié dejó al Rojinegro en zona de descenso y profundizó una racha de ocho partidos sin victorias. En ese contexto, el arquero no ocultó su dolor por el presente del equipo, aunque se mostró convencido de que el plantel podrá revertir la situación.

El testimonio de Alan Sosa

"Estamos muy dolidos porque queríamos llevarnos algo de acá. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha poco normal. Fue un partido de mucha fricción y ellos encontraron un gol de otro partido. Para nosotros fue una decepción nuevamente", expresó el capitán del Santo, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

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Pese al duro momento, Sosa remarcó que el grupo mantiene la confianza en el trabajo. "El grupo está dolido, pero el trabajo nos va a respaldar y nos va a dar sus frutos. Ahora tenemos que comer mierda, ser humildes para aceptar el momento y trabajar el doble, porque evidentemente no nos está alcanzando", sostuvo.

El análisis de la derrota ante Midland

Al analizar el desarrollo del encuentro, el volante consideró que fue un partido parejo, condicionado por el estado del campo de juego. "No sé cuántas situaciones claras tuvimos para rematar de media distancia o para armar un buen tiro. Mis compañeros se adaptaron a las circunstancias, pelearon y lucharon. Por momentos quedamos un poco largos, pero fue porque queríamos defender en mitad de cancha con un bloque medio para salir de contra, ya que tenemos jugadores bastante rápidos", explicó.

Además, entendió que el empate hubiera sido el resultado más justo. "Más allá de la cancha, era un partido para que cada uno se llevara un punto. En estos partidos, el que hace el gol gana. Ganaron ellos y ahora tenemos que dar vuelta la página rápido porque el sábado tendremos una final en casa", afirmó.

El delicado presente de Patronato

Consultado sobre el estado anímico del plantel, que acumula ocho fechas sin ganar y cayó a puestos de descenso, Sosa llamó a fortalecer la unión del grupo.

"Tenemos que estar más juntos que nunca, y lo estamos. Hay muchos chicos que son del club y sienten más la camiseta. Patronato es una institución que quiero mucho; mi familia y yo estamos muy tristes por la situación, pero que no queden dudas de que vamos a salir adelante", aseguró.

Para cerrar, dejó un mensaje de compromiso con el club y sus hinchas: "Este plantel tiene madera y no vamos a dejar a pata al club, a la gente ni a nuestra historia. Esa es la mochila que cargamos desde chicos, desde que empezamos a practicar este deporte".

Alan Sosa Patronato Midland Primera Nacional
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