SMN: renuevan alerta amarilla para cinco departamentos de Entre Ríos Según los reportes el alerta amarillo rige sobre los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador, según el SMN 28 de julio 2026 · 10:22hs

Los reportes el alerta amarillo rige sobre los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo aviso de alerta amarillo por tormentas intensas para este martes. Según los reportes la alerta rige sobre cinco departamentos entrerrianos, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador.

La región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

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Recomendaciones Ante este escenario, se solicitó a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad: Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.