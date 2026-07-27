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Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

En Entre Ríos, el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Los haberes subieron un 244%, ante una suba de precios del 241%.

27 de julio 2026 · 21:33hs
Según la Provincia

Según la Provincia, el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023. 

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Entre Ríos, el salario mínimo docente acumuló un incremento del 244% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, mientras que la inflación registrada en el mismo período fue del 241%.

Según esos datos, la actualización salarial correspondiente a julio permitió que el salario mínimo docente recuperara el poder adquisitivo registrado al inicio de la actual gestión y se ubicara 0,8 % por encima de la inflación acumulada.

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Los datos del Gobierno de Entre Ríos

Durante los primeros meses de 2024 la evolución de los precios superó el ritmo de actualización de los haberes. Sin embargo, esa diferencia se fue reduciendo con las sucesivas recomposiciones salariales otorgadas en el marco de las negociaciones paritarias hasta revertirse con la actualización aplicada en julio.

En ese sentido, el Gobierno provincial indicó que la evolución del salario mínimo docente pasó a ubicarse por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023, revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo registrada durante los primeros meses del período analizado.

La Provincia destacó que los incrementos salariales implementados permitieron recuperar el poder de compra del salario mínimo docente, de acuerdo con la comparación entre la evolución de los haberes y el índice de precios acumulado desde el inicio de la gestión.

Entre Ríos Salario docente Inflación Diciembre
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