Javier Milei llegó a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

El mandatario argentino estará presente en la juramentación y toma de mando supremo de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El mandatario argentino estará presente en la juramentación y toma de mando supremo de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El mandatario argentino estará presente en la juramentación y toma de mando supremo de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El presidente Javier Milei viajó el lunes por la noche hacia la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde asumirá Keiko Fujimori.

El mandatario nacional mantuvo una reunión bilateral con la flamante presidenta de ese país a las 11:00 de Perú (13:00 de la Argentina).

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A las 12:45 (14:45 de la Argentina) se llevará a cabo la juramentación y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

A las urnas. Keiko durante la agitada campaña electoral.

En tanto, a las 16:00 (18:00 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei, quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.

El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.

También, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina: Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.