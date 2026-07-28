Racing busca su segundo triunfo en su visita a Rosario Central

Por la segunda fecha del campeonato, Central y Racing se medirán desde las 21.15 en el Gigante de Arroyito. Además habrá otros tres partidos.

Racing tendrá un durísimo encuentro este martes, cuando visite a Rosario Central por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido, que está programado para las 21.15, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo

La Academia llega a este encuentro luego de un trabajado triunfo en el debut por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, un equipo al que llevaba años sin poder ganarle. Los goles del equipo de Avellaneda los hicieron Matko Miljevic y Nazareno Colombo, uno en cada tiempo, mientras que para el "Lobo" anotó Bautista Barros Schelotto.

Además, el arquero Facundo Cambeses, tuvo un rol clave al atajar un penal que hubiese significado el 2-1 para el equipo de La Plata.

De esta manera, Racing quiere continuar con los resultados positivos bajo la dirección técnica de Juan Pablo Vojvoda, ya que en el inicio del semestre goleó 4-1 a Defensa y Justicia para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

Rosario Central, por su parte, quiere recuperarse luego de la derrota 2-1 en la primera fecha ante el campeón del fútbol argentino, que es Belgrano de Córdoba. Desde el regreso de Ángel Di María al Canalla, a mediados del 2025, el equipo es protagonista en todo lo que disputa

Este encuentro trae una polémica reciente, cuando Rosario Central se impuso por 2-1 en los cuartos de final del Torneo Apertura. En aquella ocasión, el equipo rosarino se vio beneficiado por los fallos arbitrales y el escándalo fue tal que incluso el presidente de la Academia, Diego Milito, aseguró que fue "un partido vergonzoso".

San Lorenzo necesita empezar a ganar

San Lorenzo recibirá a Gimnasia de Mendoza, en busca de la recuperación en el campeonato, donde inició su camino con una derrota ante Lanús. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Fernando Echenique.

El Ciclón tuvo un muy flojo inicio de semestre, donde comenzó con una derrota por penales frente a Deportivo Riestra en la Copa Argentina. Como si esto fuera poco, en su estreno en el Torneo Clausura cayó 1-0 en condición de visitante con Lanús, por lo que se encuentra ante la obligación de empezar a sumar.

Con Néstor Gorosito como director técnico, el Ciclón buscará no solo dar pelea en el campeonato local, sino también sumar un importante colchón de puntos que le permita ilusionarse con disputar alguna competencia internacional el año que viene.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, está realizando una más que aceptable campaña en la Primera División del fútbol argentino debido a que por ahora está lejos de la zona de descenso.

Los otros partidos del Torneo Clausura

Desde las 19, Banfield recibirá en el estadio Florencio Sola a Sarmiento de Junín, en un duelo de dos que cayeron en el debut. Andrés Gariano será el árbitro del partido que será televisado por TNT Sports. El Taladro cayó ante Huracán en el debut, mientras que el Verde fue derrotado por Argentinos Juniors.

Mientras que desde las 21.15 se medirán en el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Estudiantes de Río Cuarto, en un choque de dos que vienen de ganar. Felipe Viola impartirá justicia en el duelo que podrá verse por ESPN Premium. El Bicho viene de ganar en Junín, mientras que el León del Imperio, dirigido por el ex-Patronato Rubén Darío Forestello, derrotó a Tigre en el estreno.