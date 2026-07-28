Río Uruguay: la creciente no da tregua y los niveles altos seguirán

Las lluvias torrenciales en el sur de Brasil y la consolidación de El Niño empujan el caudal hacia valores de alerta en distintas ciudades.

Las lluvias torrenciales en el sur de Brasil y la consolidación de El Niño empujan el caudal hacia valores de alerta en distintas ciudades.

Las lluvias torrenciales en el sur de Brasil y la consolidación de El Niño empujan el caudal hacia valores de alerta en distintas ciudades.

Las lluvias torrenciales en el sur de Brasil y la consolidación de El Niño empujan el caudal hacia valores de alerta en distintas ciudades.

Desde hace varios días el río Uruguay registra un ascenso constante en toda la cuenca inferior que encendió las alarmas en el litoral entrerriano. Impulsada por intensas precipitaciones en la cuenca alta, sobre todo en el sur de Brasil, y el noreste argentino, la onda de crecid a avanza con fuerza hacia el sur y mantiene en estado de guardia a la costa del Uruguay entrerriana: Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y San José.

En este marco, desde el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande advierten que el caudal comenzará en valores elevados durante los próximos 10 a 15 días, con proyecciones de nuevas precipitaciones en la región que complicarán el panorama hídrico.

Ciudad por ciudad

En Concordia, la marca del puerto local ya rozó la barrera de los 10 metros (9,90), bordeando el nivel de alerta fijado en los 11 metros. El avance del agua obligó a restringir el acceso del público y el tránsito vehicular en diversos sectores de la costanera baja, donde los espigones y las zonas de playa quedaron completamente cubiertas.

Algunos otros datos clave del comportamiento hídrico en Concordia, por ejemplo el caudal evacuado por la represa se ubica en un rango de entre 13.000 y 14.000 m³/s . En tanto que la CTM mantiene abiertos los vertederos para regular la masa de agua proveniente del norte, mientras que el nivel del embalse oscila en los 33 y 34 metros.

En cuanto al impacto en el resto de los puertos entrerrianos, el repunte de las aguas también muestra consecuencias marcadas aguas abajo de la represa: en Colón, en la última semana, el río casi duplicó su escala y alcanzó ayer los 5,90 metros, cubriendo varios tramos de la costanera y las playas locales. Si bien la marca aún se ubica por debajo del nivel de alerta local (7,10 metros), el impacto en el área turística e infraestructura costera es visible.

En Concepción del Uruguay y San José, en tanto, registra un incremento paulatino en el rango de aguas medias-altas, con monitoreo permanente de Defensa Civil municipal ante posibles anegamientos en zonas bajas. Ayer, la altura alcanzó los 4,55 metros.

Datos de la CTM

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) informó que el río Uruguay continuará con una tendencia ascendente durante los próximos días y advirtió que, frente al puerto de Concordia, el nivel podría alcanzar los 10,20 metros.

De acuerdo al último parte hidrológico, hasta las 15 de hoy el caudal evacuado por la represa oscilará entre 15.000 y 14.000 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse tenderá a una cota de 33 metros.

En ese contexto, CTM prevé que el río frente al puerto de Concordia fluctúe entre una cota mínima de 9,50 metros y una máxima de 10,20 metros, valores superiores a los registrados en los últimos días y que confirman la continuidad de la creciente.

En tanto, frente al puerto de Salto, el río alcanzaría una altura máxima de 10,50 metros y una mínima de 9,80 metros.

Desde el organismo reiteraron que el río mantendrá una tendencia ascendente en los próximos días, por lo que recomendaron seguir los partes hidrológicos oficiales ante la evolución de los niveles.

Trabajos en “La Histórica”

La Municipalidad de Concepción del Uruguay llevó adelante ayer tareas de saneamiento y limpieza en el arroyo Las Ánimas, y también la sala de máquinas y compuertas de la Defensa Sur.

Los trabajos, realizados con maquinaria pesada, forman parte del operativo preventivo desplegado ante la crecida del río Uruguay. El objetivo principal es optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en sectores vulnerables de la ciudad.

Estas acciones se complementan con otras medidas adoptadas por la comuna, entre ellas el retiro de luminarias y distintos equipos instalados en los cuatro balnearios municipales, con el fin de evitar daños materiales y situaciones de riesgo mientras persista el aumento del nivel del río.

Desde la Coordinación General de Planificación, Infraestructura, Servicios Sanitarios y Proyectos Estratégicos recordaron que, más allá de la contingencia actual, durante todo el año se ejecuta un plan de mantenimiento sobre los 26 desagües pluviales distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

En total, se intervienen cerca de 18 kilómetros de canales que requieren limpieza periódica para garantizar su correcto funcionamiento, proteger viviendas, calles e infraestructura urbana y contribuir al cuidado ambiental.

Asimismo, el municipio destacó que estas tareas cobran especial importancia ante las proyecciones del INTA, que advierten sobre la posibilidad de precipitaciones abundantes y eventuales inundaciones en los próximos meses, vinculadas al fenómeno conocido como Súper Niño.

Justamente, especialistas e informes meteorológicos coinciden en que la causa principal de este repunte responde a las abundantes lluvias acumuladas en la cuenca alta del río Uruguay , en Brasil

A diferencia de otros eventos estacionales, la actual coyuntura se da bajo la paulatina intensificación del fenómeno climático El Niño .Esta condición potencia la frecuencia e intensidad de las tormentas sobre el Litoral y el sur de Sudamérica, un patrón que suele acentuarse con el ingreso hacia la primavera.

Acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó ayer una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se analizaron las acciones de prevención y respuesta ante el fenómeno de El Niño, con especial atención a la crecida de los ríos Paraná y Uruguay y al impacto que podrían generar las lluvias intensas en distintas zonas de la provincia.

Al término de la reunión, el vocero del encuentro fue el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien explicó que uno de los principales ejes de trabajo es la planificación preventiva frente a los posibles efectos del fenómeno climático. “Uno de los temas que nos ocupa es el fenómeno de El Niño. Estamos coordinando las acciones que vamos a llevar adelante, poniendo el foco principalmente en la prevención de sus posibles efectos”, sostuvo.

El funcionario señaló que el gobierno provincial trabaja de manera articulada entre las distintas áreas y junto a los gobiernos locales. “Sabemos que cada uno de estos fenómenos, si bien ha habido varios a lo largo de la historia, tiene sus particularidades. Por eso estamos trabajando de manera interministerial y con los municipios”, afirmó.

En ese sentido, Blanzaco indicó que la planificación contempla las particularidades de ambas cuencas. “Las crecidas de los ríos presentan características diferentes. En la costa del Paraná la respuesta suele ser más previsible, mientras que en la costa del Uruguay, aunque existe la regulación de las represas, lo que más nos preocupa son las lluvias intensas, porque pueden generar una situación crítica en muy poco tiempo y para eso tenemos que estar preparados”, remarcó.

Tras el encuentro realizado en el Salón de los Gobernadores y del que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete Blanzaco adelantó que en los próximos días se convocará a los municipios que presentan mayor riesgo de afectación. “Estamos programando una reunión con los municipios”, cerró.