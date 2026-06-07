En la modalidad La Segunda del Quini 6, un apostador correntino se llevó el primer premio. Por su parte, un entrerriano ganó en el Siempre Sale.

En el Quini 6 un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda.

El Quini 6 tuvo un nuevo ganador en Corrientes capital, quien se quedó con el primer premio de La Segunda. El apostador se llevó más de 1.400 millones de pesos. Por su parte, en el Siempre Sale hubo 24 ganadores, uno es de Entre Ríos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.600 millones de pesos.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 13-29-41-27-17-07. En esta modalidad, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $1.416.937.637.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-06-21-29-08-20. En esta modalidad hubo un ganador de Corrientes capital que acertó todos los números y se lleva un pozo de $1.416.937.636,80.

En La Revancha, en tanto, los números que vieron la luz fueron el 42-17-12-39-22-32. Aquí tampoco hubo apostadores afortunados , por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.581.875.752.

Por último, en el Siempre Sale hubo 24 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 31-12-21-23-41-45. Cobrarán cada uno $20.588.944,50. Entre ellos hay un entrerriano que se llevó uno de los premios.