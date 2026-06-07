Deportivo Máquina derrotó por penales en la final a Montreal y festejó en Paraná. El próximo año disputará la División de Honor del Nacional de Clubes.

Deportivo Máquina es el Campeón de la Copa de Oro Norte Femenina. En el estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, se impuso en una reñida final sobre Montreal y se quedó con el título ante su gente.

Luego de empatar 2 a 2 durante el partido, en la definición por penales tuvo mayor puntería para imponerse por 2 a 1 y levantar el trofeo en la capital entrerriana. Además, estos dos equipos ascendieron a la División de Honor del Nacional de Clubes para la próxima temporada.

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Vale destacar que Máquina mantuvo la hegemonía paranaense en la categoría, ya que en 2025 había sido Mariano Moreno el ganador.

Neuquén, al podio en la Copa de Oro

En el partido por el tercer y cuarto puesto, Neuquén goleó 5 a 1 a Comunicaciones y se quedó con el bronce.