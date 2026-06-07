Cayó 7% la venta de autos usados en mayo.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en mayo se vendieron 144.050 vehículos usados. En Entre Ríos bajó más de un 6%.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en mayo se vendieron 144.050 vehículos usados, una baja del 6,96% con respecto a igual mes del año pasado, cuando se comercializaron 154.830 unidades. Con respecto a abril (154.792 unidades), el mercado cayó 6,94%.

En los cinco primeros meses del año se vendieron 736.136 unidades, una baja del 5,04% comparado con igual período de 2025 (775.213 unidades). “El mercado del auto usado sigue inestable desde comienzo del año. Un mes sube y otro baja. Este mes no fue la excepción. Mayo tuvo una caída de casi 7% con respecto a igual mes del año pasado y del 5% en los primeros cinco meses del año, pese a que se han comercializado más de 730.000 unidades”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la entidad.

“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercados. Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, explicó.

Dijo que “los vendedores que aceptan las sugerencias de los profesionales para cotizar correctamente sus vehículos, terminan accediendo a la mejor operación posible”.

Sostuvo que “para este proceso nada mejor que la consulta al índice de precios de vehículos usados elaborado por la Cámara del Comercio Automotor, ya que es elaborada con el valor de las operaciones reales efectuadas por los concesionarios en su informe mensual”.

“Otro aspecto muy importe a destacar en este análisis tiene que ver con el nivel de tasas bancarias que se ofrecen actualmente en el mercado de segunda mano, las cuales no son aceptadas por los potenciales compradores, excepto en algunos casos puntuales”, indicó.

Lamas señaló que “con todo este panorama, creemos que es un muy buen momento para elegir y comprar un vehículo, ya que no deben esperarse nuevas bajas de precios en los 0km, excepto que hayan importantes modificaciones impositivas”.

En este marco, la provincia que marcó una mayor baja en la venta de autos usados fue Santa Cruz con un 18,02%, en tanto que Entre Ríos en mitad del ránking con un 6,12%.

Ránking por provincias

Santa Cruz: 18,02%

La Rioja: 15,01%

Misiones: 13,66%

Formosa: 13,14%

La Pampa: 9,87%

Chubut: 9,83%

Salta: 9,26%

Tucumán: 9,22%

Neuquén: 8,31%

Tierra del Fuego: 7,33%

San Luis: 6,94%

Chaco: 6,63%

CABA: 6,49%

Entre Ríos: 6,12%

Catamarca: 5,81%

Provincia de Buenos Aires: 5,14%

Santa Fe: 3,53%

Jujuy: 3,31%

Córdoba: 2,47%

Corrientes: 1,34%

Río Negro: 8,86%

San Juan: 0,34%