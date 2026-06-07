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Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

En el marco del programa Ver para Ser Libres, se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia. El objetivo es garantizar el acceso a la salud visual de niños.

7 de junio 2026 · 15:26hs
Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Concluyó la primera semana del operativo territorial del programa nacional Ver para Ser Libres, que busca garantizar el acceso a la salud visual de niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. En el operativo que se desarrolló en Concordia, se entregaron más de 1.000 anteojos sin costo para los beneficiarios.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y los gobiernos locales, tiene como propósito fundamental garantizar el derecho a la salud visual y mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en edad escolar.

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Programa Ver para Ser Libres

Durante los primeros cinco días de despliegue, en distintos puntos de la ciudad de Concordia, el operativo contó con dos unidades móviles completamente equipadas. Estos camiones sanitarios permitieron, no solo realizar los controles oftalmológicos, sino también confeccionar y entregar los anteojos en el acto a los beneficiarios que lo requerían.

Como resultado de las primeras jornadas de abordaje se concretaron 1.217 controles oftalmológicos y se entregaron 1.107 anteojos sin costo para los beneficiarios.

El programa continuará su con un recorrido planificado como parte de una estrategia territorial que alcanzará 10 departamentos y 16 localidades entrerrianas.

Concordia Anteojos programa
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