Uno Entre Rios | Ovación | Alexander Zverev

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev logró el primer Grand Slam de su carrera tras superar en la final al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1.

7 de junio 2026 · 20:27hs
Alexander Zverev había jugado cuatro finales de Grand Slam

Alexander Zverev había jugado cuatro finales de Grand Slam, con suerte esquiva.

El tenista alemán Alexander Zverev (tercero en el ránking de la ATP) le ganó en la final de Roland Garros al italiano Flavio Cobolli (10°) y conquistó el primer título de Grand Slam en su carrera. Zverev se impuso por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego.

Zverev finalmente cumplió su sueño de ganar un Major, luego de varios intentos fallidos en los que debió conformarse con el segundo puesto.

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El hecho tuvo luga en la zona de Troost Avenue, a apenas doce minutos en auto del Hotel Origin, en donde concentra Argentina para el Mundial.

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Fue la cuarta final en un certamen de Grand Slam para el jugador alemán, que ya había caído en las definiciones del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Gracias a este título, Zverev llegó a los 7305 puntos en el ranking ATP y le recorta distancias al español Carlos Alcaraz, que actualmente se ubica segundo. El italiano Jannik Sinner sigue en lo más alto del escalafón.

Alexander Zverev Roland Garros Flavio Cobolli Tenis
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