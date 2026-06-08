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El horóscopo para este lunes 8 de junio

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

8 de junio 2026 · 06:59hs
El horóscopo para este lunes 8 de junio

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Puede pasar de la pasión a la ruptura. Estará acertado a la hora de mover su dinero. No se deje llevar por utopías profesionales. Por fin le invaden las ganas de salir, no se reprima.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Llega un dinero con el que no contaba. El trabajo resultará más llevadero. Adolecerá de dolores musculares sin importancia.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Buen momento físico y psicológico.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Un comentario malicioso sobre su mejor amigo le afectará. Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan. En su nueva aventura laboral, los astros le acompañan. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día muy nostálgico recordando un amor. Económicamente, aproveche el buen momento. Buen día para establecer relaciones laborales. Procure no trasnochar demasiado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Mal momento para iniciar negocios desconocidos. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Dedique a la persona amada algo más de atención. Si le deben dinero, intente cobrarlo ahora. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 7 de junio

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Quizás descubra que su pareja no comparte sus planes. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. Buenas relaciones con sus jefes. Si tiene problemas de insomnio, quizá la lectura le ayude.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El amor le sonríe, disfrute el momento. Gasta demasiado en ropa y complementos. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Goza de buena salud y estará de buen humor.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Una escapada al campo siempre viene bien.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La compañía ideal puede estar cerca. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Descanse para reponerse físicamente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No deje que nadie se meta en su relación. Estudie a fondo esa nueva inversión. No dude de sus valores y capacidades laborales. Estado mental y físico perfectos.

Horóscopo Signo junio
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