Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo un reconocimiento a través de un video para los periodistas en su día.

7 de junio 2026 · 15:19hs
Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

En el marco del Día del Periodista, el gobernador Rogelio Frigerio envió un mensaje de reconocimiento a todos los trabajadores de prensa de la provincia, quienes desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, sin importar el tamaño del medio, "cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia".

"Quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todos los periodistas por el trabajo que hacen en cada rincón de nuestra provincia", expresó el gobernador, quien hizo hincapié en que, ya sea en grandes estructuras o en radios pequeñas, los profesionales "cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia".

Ramón Albornoz: Seguiré con la calesita hasta  que me digan chau, fuiste.

Ramón Albornoz: "Seguiré con la calesita hasta que me digan chau, fuiste"

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

WhatsApp Video 2026-06-07 at 12.25.01

LEER MÁS: Día del Periodista: ¿por qué se celebra el 7 de junio en Argentina?

Reconocimiento

En su mensaje, Frigerio resaltó que la función del periodismo va más allá de la simple transmisión de información. Para el mandatario, el ejercicio de "informar, preguntar, también poner incómodos a los políticos, a los funcionarios", es un motor de mejora institucional, asegurando que esta dinámica "mejora la calidad de nuestra democracia".

Finalmente, el gobernador ratificó el compromiso de su gestión con la libertad de prensa y la transparencia en el acceso a la información. En este sentido, afirmó que los periodistas siempre encontrarán en su administración una actitud de apertura: "Sepan que en nuestro gobierno siempre van a encontrar a alguien disponible para dar las respuestas a todas las cuestiones que nos quieran plantear", concluyó.

Frigerio Periodistas Día del Periodista Rogelio Frigerio Reconocimiento
Noticias relacionadas
Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China.

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

El avance de esta especie genera una peligrosidad para el ecosistema de las especies autóctonas.

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema.

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema

hazana: el entrerriano juan cruz rodriguez conquisto el lhotse, la cuarta montana mas alta del mundo

Hazaña: el entrerriano Juan Cruz Rodríguez conquistó el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo

Ver comentarios

Lo último

Crisis textil: producción en caída, 70% de máquinas paradas y pérdida récord de empleos

Crisis textil: producción en caída, 70% de máquinas paradas y pérdida récord de empleos

Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un partido

Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un partido

Paro universitario: docentes anunciaron cinco días sin actividades

Paro universitario: docentes anunciaron cinco días sin actividades

Ultimo Momento
Crisis textil: producción en caída, 70% de máquinas paradas y pérdida récord de empleos

Crisis textil: producción en caída, 70% de máquinas paradas y pérdida récord de empleos

Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un partido

Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un partido

Paro universitario: docentes anunciaron cinco días sin actividades

Paro universitario: docentes anunciaron cinco días sin actividades

Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Indio Solari: miles de fanáticos participan de una despedida histórica en Avellaneda

Indio Solari: miles de fanáticos participan de una despedida histórica en Avellaneda

Policiales
Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Ovación
Deportivo Máquina es el campeón de la Copa de Oro Norte Femenina

Deportivo Máquina es el campeón de la Copa de Oro Norte Femenina

Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Matías Russo se subió al podio en Italia

Matías Russo se subió al podio en Italia

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

La provincia
Ramón Albornoz: Seguiré con la calesita hasta que me digan chau, fuiste

Ramón Albornoz: "Seguiré con la calesita hasta que me digan chau, fuiste"

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Dejanos tu comentario