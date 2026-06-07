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Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Sionista se impuso en el cuadrangular final que se disputó en el estadio Moisés Flesler, para festejar en su casa.

7 de junio 2026 · 17:02hs
Sionista se impuso sobre La Armonía

Prensa Sionista

Sionista se impuso sobre La Armonía, BH y Quique. Además, se clasificó a la Liga Federal Formativa U21.

El Centro Juventud Sionista se consagró campeón de la Liga Provincial U21 que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). El Centro se impuso en sus tres compromisos del cuadrangular final, que se disputó en el estadio Moisés Flesler, para festejar ante su gente.

En su primer compromiso, Sioni superó ajustadamente a La Armonía de Colón por 83-82. Luego, volvió a festejar por apenas un punto, esta vez fue 80-79 sobre BH de Gualeguay. Mientras que en su tercer partido derrotó 83-80 a Quique Club para poder celebrar en su casa.

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

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Christian Eriksen se encontraría estable.

Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un partido

Segundo finalizó La Armonía, que junto con Sionista son los clasificados a la próxima edición de la Liga Federal Formativa U21.

Sionista Liga Provincial
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