Sionista es campeón de la Liga Provincial U21 Sionista se impuso en el cuadrangular final que se disputó en el estadio Moisés Flesler, para festejar en su casa. 7 de junio 2026 · 17:02hs

Prensa Sionista Sionista se impuso sobre La Armonía, BH y Quique. Además, se clasificó a la Liga Federal Formativa U21.

El Centro Juventud Sionista se consagró campeón de la Liga Provincial U21 que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). El Centro se impuso en sus tres compromisos del cuadrangular final, que se disputó en el estadio Moisés Flesler, para festejar ante su gente.

En su primer compromiso, Sioni superó ajustadamente a La Armonía de Colón por 83-82. Luego, volvió a festejar por apenas un punto, esta vez fue 80-79 sobre BH de Gualeguay. Mientras que en su tercer partido derrotó 83-80 a Quique Club para poder celebrar en su casa.

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Segundo finalizó La Armonía, que junto con Sionista son los clasificados a la próxima edición de la Liga Federal Formativa U21.