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Baucero se quedó con la general en un exitoso Rally de Concepción del Uruguay

Con una destacada presencia de público pese a las condiciones climáticas adversas, la tercera fecha del Rally Entrerriano RUS culminó en Concepción del Uruguay.

7 de junio 2026 · 18:33hs
Baucero hizo valer la localía en la A6 del Rally Entrerriano.

Rally Entrerriano.

Baucero hizo valer la localía en la A6 del Rally Entrerriano.

La tercera fecha del Rally Entrerriano RUS finalizo este domingo en Concepcion del Uruguay dejando como ganadores de la Clasificación General a los locales Martin y Ricardo Baucero en otra jornada con buena afluencia de publico a pesar de que el clima se presento mas inhóspito, con niebla y temperaturas más bajas.

La Clase A6

La etapa de ayer había sido ganada por Nelson Bonnin y Javier Benitez que hoy en el segundo tramo debían detenerse y con esto Martin y Ricardo Baucero, que habían estado disputando el puesto todo el tiempo, se hacían con la punta y la lograban mantener hasta el final, segundos fueron Alejandro Aquiles y Javier Taboada y terceros Daniel Bonnin y Walter Traverso. Etapa y Power Stage fueron ganados por Baucero-Baucero.

Este martes por la noche se lanzó la competencia que está enmarcada dentro de los festejos de la Histórica.

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

Alexander Zverev había jugado cuatro finales de Grand Slam, con suerte esquiva.

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La clase N7

En el segundo tramo del día una cubierta retrasaba a Julio Erpen y Pablo Salvidía, que habían ganado la Primera Etapa, con lo que Santiago Lambert y Emmanuel Fernández, que habían empezado a limar diferencias, se hacían con la punta; en segundo lugar culminaron Daniel Bertet y Milton Liand y terceros Erpen-Salvidía. Los puntos de la Segunda Etapa y de la Power Stage quedaron para los ganadores Lambert-Fernández.

La Clase N7 Light

Los Gualeyos Máximo Frare y Ariel Benedetti terminaron el trabajo de ayer ganando la carrera, segundos quedaron Lucio Moreira y Leonardo Cena y terceros Yair Baez y Marcos Huck; la etapa de hoy quedo para Joaquin González y Nahuel Pérez y la Power Stage para Federico García y Javier Travichet.

La Clase N9 16 Válvulas

Manuel Cergneux y Diego Saipert salían a tratar de descontar los apenas 2,3 segundos que los separaban del los punteros Joaquin y Mauricio Blanc, pero estos rompían un semieje en el primer tramo del día y la punta pasaba para Cergneux-Saipert, que obtuvieron su tercer triunfo del año, segundos fueron los uruguayos Federico Antunez-Enzo Abadoni y terceros Daniel y Lucia Parravicini; tanto la etapa de hoy como la Power Stage quedaron para los ganadores de la carrera.

Mensaje desde la dirigencia del Rally

"Quienes formamos parte del Rally Entrerriano RUS queremos reconocer el gran trabajo del Municipio de Concepcion del Uruguay y del Autordromo de la ciudad durante el fin de semana y agradecer por su colaboración para llevar esta fecha a cabo y por el contante apoyo durante toda la temporada", dejaron en claro en un comunicado..

Rally Concepción del Uruguay Entrerriano
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