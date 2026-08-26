Patronato quiere su tarde de sol en el estadio Grella

Patronato recibirá a Atlanta en el encuentro pendiente de la 21° fecha. El Rojinegro buscará la victoria que le permita despegar de zona de descenso.

Patronato recibirá a Atlanta en el encuentro pendiente de la 21° fecha. El Rojinegro buscará la victoria que le permita despegar de zona de descenso.

Patronato se pondrá al día este miércoles cuando reciba a Atlanta, en el encuentro pendiente de la 21ª fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El partido se disputará desde las 15.30 en el estadio Grella, bajo el arbitraje de Brian Ferreyra. Será televisado por LPF Play y contará con transmisión de La Red Paraná.

En su última presentación, el Rojinegro acarició la victoria. Sacó dos goles de ventaja cuando restaban 30 minutos para el final y, además, contó con superioridad numérica. Sin embargo, no logró capitalizar el escenario favorable. Cuando Gimnasia de Jujuy descontó, Patronato volvió a observar viejos fantasmas. Minutos más tarde, el Lobo alcanzó el empate.

Marcelo Fuentes vuelve a Patronato y entra en una historia de debuts con resultados variados

El punto significó un duro castigo para un equipo que acumula 12 presentaciones sin triunfos y que no logró despegarse de los puestos de descenso. El resultado impulsó a la dirigencia a ponerle punto final al ciclo de Marcelo Candia al frente del plantel.

Marcelo Fuentes, un viejo conocido de la casa, de regreso en barrio Villa Sarmiento

Sin tiempo que perder, la conducción del club convocó nuevamente a un hombre de la casa para intentar revertir el presente. Tras cerrar las condiciones de su regreso, Marcelo Fuentes volvió a calzarse la indumentaria que identifica a la institución de barrio Villa Sarmiento para iniciar su quinto proceso como entrenador del Santo.

El técnico que condujo a Patronato al ascenso al Nacional en 2010 tendrá la difícil misión de encauzar el rumbo de un equipo que exhibió buenos pasajes de juego, pero que en los últimos tres meses de competencia no tuvo la capacidad para cerrar los partidos cuando consiguió ponerse en ventaja.

Con apenas dos entrenamientos al frente del plantel, Fuentes volverá a ocupar el banco de suplentes local de la Comarca Rojinegra. El cambio de conducción renovó la energía de un equipo golpeado por la falta de resultados positivos, pero ilusionado en conquistar esta tarde los tres puntos que le permitan abandonar la zona pintada de rojo.

El experimentado DT asume uno de los desafíos más arriesgados de su carrera. Alcanzar el objetivo dependerá, en buena medida, de sí mismo y esa condición aparece como un as bajo la manga que intentará explotar desde esta tarde.

Para el encuentro ante Atlanta, Fuentes recuperará a Franco Meritello, quien cumplió la fecha de suspensión. El ex San Martín de Tucumán recuperaría su lugar en el once inicial para conformar la zaga central junto a Gabriel Díaz.

El presente de Atlanta

Enfrente estará Atlanta. Con 42 unidades, el Bohemio ocupa el cuarto escalón de la Zona B. Una victoria en Paraná le permitirá transformarse en el nuevo escolta de Tristán Suárez, único líder del sector.

En su última presentación, el conjunto dirigido por Cristian Pellerano derrotó 1 a 0 a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos. En el triunfo ante el Torito , Atlanta sufrió dos bajas importantes. Una de ellas es Alejandro Quintana, quien fue expulsado promediando la segunda mitad. La otra ausencia será la de Lautaro López Kaleniuk, arquero que debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular.

Para ocupar la vacante en el ataque, Pellerano evalúa dos alternativas: el ex-Patronato Federico Castro o Jeremías Puch. En tanto Francisco Rago custodiará la valla del Bohemio.

Probables formaciones en el Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Nahuel Genez; Alejo Miro, Augusto Picco, Juan Salas o Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes

Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Patricio Ostachuk, Tomás Rojas y Dylan Argüello; Nicolás Previtali y Castro Ponce; Agustín Morales, Alejo Dramisino e Ignacio Rodríguez; Castro o Puch. DT: Cristian Pellerano

Hora y TV: 15.30 (LPF Play).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: Presbítero Grella.