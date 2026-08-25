Marcelo Fuentes: "Tengo jugadores para salir de esta situación"

El entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes, confía en el potencial de sus dirigidos para que el Rojinegro despegue de zona de descenso.

Marcelo Fuentes volvió a Patronato y y rápidamente puso la mirada en el desafío que tiene por delante : levantar a un equipo golpeado por los resultados y devolverlo al camino de la victoria. Su estreno será este miércoles, desde las 15.30, ante Atlanta, en el estadio Grella, en el encuentro pendiente de la 21ª fecha de la Primera Nacional.

En conferencia de prensa, el flamante DT del Rojinegro dejó en claro que no encontró un plantel quebrado anímicamente. Por el contrario, destacó la entrega de un grupo que, según su análisis, estuvo en varias oportunidades cerca de quedarse con los tres puntos y que mantiene intacta su capacidad de esfuerzo.

Marcelo Fuentes tomó las riendas de Patronato: "Estoy con todas las energías y con toda la experiencia"

“Es un equipo que tuvo muchos partidos cerca de quedarse con los tres puntos. Nunca decayó la intensidad. Cuando un equipo tiene algún problema de caída de ánimo, normalmente no corre lo que corren los chicos”, explicó.

El entrenador respaldó su percepción con los datos que recibió del cuerpo técnico y los registros de GPS. Para Fuentes, la intensidad es una señal inequívoca de que el plantel todavía conserva la voluntad necesaria para revertir el complejo escenario.

“Anímicamente no tienen ningún problema. Están bárbaros. El futbolista vive de su voluntad y los técnicos de la voluntad del futbolista. Nosotros ya no corremos más. Ellos corren por nosotros, por el periodismo, por el hincha, por su familia. Y eso está intacto”, afirmó.

Ajustar detalles, la primer misión de Marcelo Fuentes

El flamante entrenador tendrá apenas dos entrenamientos antes de su debut. Por eso, evitó entregar demasiadas precisiones respecto de la formación y explicó que la prioridad durante estos primeros días estuvo puesta en trabajar sobre aspectos generales del funcionamiento y en analizar al rival.

Fuentes hizo especial hincapié en las dos áreas. Pretende que Patronato reduzca los espacios cuando no tenga la pelota y, fundamentalmente, que logre transformar en goles las situaciones que genera. “Tenemos que achicar mucho el margen de error en la definición, porque hoy debe ser uno de los equipos que más genera. Y después sostener lo que podemos convertir en el área contraria”, señaló.

El análisis de Atlanta

Atlanta aparece como un rival exigente. El entrenador lo comparó con Gimnasia de Jujuy, uno de los equipos que enfrentó recientemente Patronato, y destacó su capacidad para manejar la pelota y la fortaleza física de sus futbolistas. “Es un equipo muy parecido al funcionamiento de Gimnasia de Jujuy. Tiene un 4-3-3, jugadores muy fuertes físicamente y es uno de los equipos que mejor maneja la pelota. También tiene algunos puntos donde queda desprotegido”, analizó.

En ese sentido, Fuentes confía en aprovechar la velocidad de los jugadores rojinegros en las transiciones. “La velocidad que hoy hay de mitad de cancha para adelante, de transición, de los chicos del equipo nuestro también es para tener en cuenta”, sostuvo.

Una vuelta a Patronato cargada de afecto

El regreso de Fuentes tiene además un fuerte componente emocional. Será su quinto ciclo en Patronato, el club que más veces dirigió y con el que construyó una relación que excede lo estrictamente profesional. Con una referencia a su edad, el entrenador sintetizó el momento que atraviesa: “Lo primero que marca es que mi DNI arranca con 13 millones”.

Fuentes reconoció que en distintas oportunidades imaginó regresar a barrio Villa Sarmiento y admitió que el vínculo afectivo con la institución fue determinante para aceptar el desafío. “Hay cuestiones afectivas por la cantidad de minutos que tengo como entrenador acá. Es el club que más dirigí. Gané y perdí”, recordó.

Marcelo Fuentes protagoniza su quinto ciclo en Patronato

También mencionó a dirigentes, periodistas y personas vinculadas a su trayectoria que fueron importantes en distintos momentos de su carrera. Y hasta recurrió a una comparación con Gustavo Alfaro, a quien definió como “un hermano de la vida” y un entrenador “sumamente exitoso”.

Pero dejó claro que el afecto no le quita responsabilidad. Todo lo contrario. “Volví sin pensar en otra cosa que poder colaborar. Y a partir de mañana me expongo y soy puteable”, expresó con crudeza y una cuota de humor.

“Tengo jugadores para salir”

La situación de Patronato no admite demasiadas concesiones. El Rojinegro atraviesa una extensa sequía de triunfos, está comprometido en la lucha por la permanencia y necesita sumar para comenzar a despegarse de la zona de descenso.

Fuentes, sin embargo, no llegó con un discurso derrotista. Todo lo contrario. Confía en el plantel y considera que la diferencia entre Patronato y los equipos que pelean en los primeros lugares no es tan grande como podría reflejar la tabla.

“Son detalles hasta el último momento. Hay detalles que por ahí te dejan sin nada y eso puede generar frustración, pero no le han hecho mella a los jugadores”, afirmó.

Para el técnico, recuperar la confianza será una consecuencia del trabajo y, sobre todo, de los resultados. No pretende convencer al hincha con discursos sino con lo que ocurra dentro del campo de juego.

“No hay mensajes subliminales. Nosotros tenemos que contagiar a la gente de lo que podemos hacer en la cancha. En el fútbol es así”, sostuvo. Y agregó: “Esperamos en algún momento ser un bloque, como ha sido Patronato en otros momentos, donde todos juntos podamos pujar por la posibilidad de sumar más puntos”.

Sin especular

La premisa para el debut es sencilla y Fuentes no dudó cuando le preguntaron cuál será el plan para enfrentar a Atlanta. “El plan A es poner el mejor equipo posible para obtener el resultado”, respondió.

El entrenador sabe que el contexto puede modificar cualquier planificación, pero entiende que Patronato necesita asumir riesgos sin perder el equilibrio. “Vamos a tratar de parar un equipo que nos pueda dar los resultados que están faltando. No suicidarnos tampoco, sino jugar los 100 minutos más o menos que se pueda el partido”, explicó.

En su regreso al Grella, Fuentes percibe un cambio de energía. Ahora necesita que esa sensación se transforme en puntos. “El resultado siempre potencia todo lo que está sucediendo desde lo mediático. Hoy, gracias a Dios, veo un cambio de energía y el resultado potenciaría ese cambio de energía”, manifestó.

A los 13 millones de su documento, como él mismo bromeó, Fuentes le sumó experiencia, memoria y una relación especial con Patronato. Aseguró sentirse en un buen momento y preparado para afrontar una crisis que, según reconoció, en otros momentos de su carrera le habría costado más.

“Hoy siento que estoy en un muy buen momento físico, de salud, gracias a Dios, y para poder acompañar un momento de crisis que a veces, cuando era más joven, me costaba más”, concluyó.

El quinto ciclo ya está en marcha. El primer examen será Atlanta. Y el nuevo Patronato de Fuentes tendrá una única obsesión: volver a ganar.